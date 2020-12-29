Восемь сотрудников дома престарелых в немецком Штральзунде по ошибке получили пятикратную дозу вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, сообщается на сайте администрации Западной Померании-Рюгена.

Повышенную дозу получили люди в возрасте от 66 до 82 лет. Когда ошибка была обнаружена, их оповестили об этом и отправили домой. Позже четырех человек из предосторожности поместили в больницу для наблюдения, у них проявляются симптомы гриппа.

Глава администрации района Передняя Померания Стефан Керт выразил сожаление, отметив, что "этот единичный случай связан с индивидуальной ошибкой". По данным BioNTech, в ходе первой фазы клинических испытаний добровольцы получали увеличенные дозы вакцины, и никаких тяжелых побочных эффектов после этого не наблюдалось.

Позже эту информацию подтвердила официальная представительница BioNTech. Она уточнила, что время испытаний добровольцам вводили дозу в 100 микрограмм препарата, притом что обычная доза составляет 30 микрограмм, передает DW.

Массовая вакцинация от коронавируса препаратом Pfizer и BioNTech в странах ЕС началась 27 декабря. Приоритетной группой стали люди старше 80 лет, постояльцы и работники домов престарелых.