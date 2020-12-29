В Хорватии в результате землетрясение магнитудой 6,4 много пострадавших

MORH / YouTube Мэр Петрини Даринко Думбович сообщил, что разрушена половина города. С крыш домов обрушилась черепица, некоторые строения сильно повреждены. Представитель администрации города также сообщил о гибели 12-летнего ребенка

MORH / YouTube

В Хорватии в результате землетрясение магнитудой 6,4 много пострадавших, передает РИА "Новости" со ссылкой на местные экстренные службы.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение было зафиксировано в 11:19 по среднеевропрейскому времени (14:19 по Москве). Сильные толчки происходят в Хорватии второй день подряд.

По информации балканского телеканала N1, эпицентр толчков находился в городе Петриня, в 50 километрах от столицы страны Загреба. Очаг залегал на глубине 5 километров.

Мэр Петрини Даринко Думбович сообщил, что разрушена половина города. С крыш домов обрушилась черепица, некоторые строения сильно повреждены. Представитель администрации города также сообщил о гибели 12-летнего ребенка.

О большом количестве пострадавших в Петрине, а также в соседнем городе Сисак сообщил глава службы срочной медицинской помощи Сисака Томислав Фабиянич. У пострадавших, по его словам, переломы, сотрясение мозга, некоторых пришлось оперировать. Количество пострадавших пока не уточняется.

Землетрясение ощущалось в Загребе, где люди в панике выбегали на улицы. На некоторых из этих улиц - осколки черепицы с крыш, другой мусор.

В соседней Словении в качестве меры предосторожности власти решили на время остановить единственную в стране атомную электростанцию, находящуюся в ста километрах от эпицентра толчков. В управляющей компании АЭС уточнили, что речь идет о стандартной процедуре, которая предусмотрена на случай сильного землетрясения. Также было прервано заседание Государственного собрания (парламента) Словении.

Толчки ощущались также в Боснии и Герцеговине, Сербии, Австрии, Словакии и Чехии.