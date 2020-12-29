В 2020 году в мире было убито 50 журналистов, причем все больше представителей СМИ погибают в странах, которые считаются мирными, говорится во второй части ежегодного обзора организации "Репортеры без границ" (RSF).

В зонах боевых действий в этом году погибли 16 журналистов, остальные 34 жертвы пришлись на "мирные" страны: в первую очередь это Мексика (8 убитых журналистов), Индия (4 убитых), Филиппины и Гондурас (по 3). В числе других наиболее опасных для журналистов стран названы Ирак, Пакистан и Афганистан. Лишь один журналист погиб за пределами своей родины.

84% погибших в этом году репортеров были преднамеренно убиты, некоторые - зверски. В Мексике были случаи обезглавливания и расчленения журналистов, в Индии одного репортера заживо сожгли в его доме, облив спиртосодержащим дезинфектором для рук, другого зарубили мачете. В Иране палачом выступило государство: в декабре был повешен оппозиционный журналист Рухолла Зам, что стало первой казнью представителя СМИ в стране за 30 лет.

"Некоторые могут подумать, что журналисты просто жертвы рисков, связанных с их профессией, но все чаще они становятся мишенью, когда исследуют или освещают деликатные темы", - - отметил генеральный секретарь RSF Кристоф Делуар.

Десять убитых в этом году журналистов расследовали случаи коррупции на местном уровне и растрату государственных средств, еще четверо были убиты при расследовании деятельности ОПГ, трое - при работе над темами, связанными с добычей полезных ископаемых и захватом земель. Новой опасной тенденцией стали убийства журналистов при освещении акций протеста: такие случаи отмечались в Ираке, Нигерии и Колумбии.

Кроме того, сотни журналистов по всему миру стали жертвами коронавируса. Невозможно точно определить, сколько из них заразились при исполнении своих обязанностей, однако, по данным RSF, как минимум три человека умерли в заключении, не получив надлежащей медицинской помощи.

В их числе организация называет ростовского журналиста Александра Толмачева, который скончался в ноябре в оренбургской исправительной колонии за месяц до освобождения. Он писал о коррупции в печально известной станице Кущевской, а в 2011 году его задержали и обвинили в вымогательстве денег у бизнесменов. Вдова Толмачева говорила, что он очень плохо себя чувствовал из-за тяжелых условий в колонии, а в последние дни сильно кашлял.

По состоянию на конец года не менее 387 журналистов находятся в заключении за свою работу, большинство таких случаев приходится на Китай, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Египет и Сирию. 54 журналиста считаются похищенными, четверо пропали без вести. Десятки журналистов задерживались при попытках властей подавить независимое освещение пандемии коронавируса и ее последствий.

Более 370 журналистов были задержаны после выборов президента Белоруссии, вызвавших массовые протесты. В большинстве случаев они получили в лучшем случае несколько суток ареста, но запущены и уголовные процессы, которые могут закончиться реальным тюремным сроком, говорится в докладе. В 2020 году также на 35% увеличилось число задержанных журналисток, больше всего - в Белоруссии и Иране.