Палата представителей Конгресса США преодолела вето президента Дональда Трампа относительно оборонного бюджета на 2021 финансовый год

Moscow-Live / Антон Крылов

Палата представителей Конгресса США преодолела вето президента Дональда Трампа относительно оборонного бюджета на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Это следует из данных на сайте палаты.

Проект бюджета поддержали 322 парламентария, против выступили 87. Таким образом, за проект выступили больше двух третей конгрессменов, что позволяет игнорировать вето Трампа. Теперь Конгрессу предстоит проголосовать по бюджету в сенате, дата голосования пока не назначена.

До этого Трамп отказывался подписать оборонный бюджет, так как он, по его мнению, не включает ряда важных мер, необходимых для обеспечения национальной безопасности. Кроме того, действующего президента не устраивает предполагаемое документом намерение конгресса поменять названия военных баз, которые ранее были названы в честь военачальников Юга во времена Гражданской войны в США.

Помимо этого, Трамп требовал, чтобы в законе были меры, вводящие ответственность соцсетей и СМИ за публикуемый контент. В целом он назвал документ "подарком Китаю и России". Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала вето Трампа на закон о разрешении на национальную оборону "актом поразительного безрассудства, который наносит ущерб американским войскам, а также ставит под угрозу безопасность и подрывает волю двухпартийного конгресса".

Проект военного бюджета предусматривает выделение 740 млрд долларов на нужды Пентагона. Кроме того, в него включены новые ограничения в отношении "Северного потока-2". Если он будет принят в текущей редакции, санкции будут введены в том числе против компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства.

Также ограничения коснутся компаний, которые предоставляют услуги для модернизации или установки сварочного оборудования на участвующих в строительстве судах, а также их модификации или допоборудование. Помимо этого, проект военного бюджета предусматривает выделение военной помощи Украине в размере 250 млн долларов, меры по сдерживанию России и Китая и подготовку военнослужащих в Восточной Европе.