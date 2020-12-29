Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда страны Александра Тупицкого от должности сроком на два месяца

Фото с сайта президента Украины Александр Тупицкий

КС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда страны Александра Тупицкого от должности сроком на два месяца. "Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса", - приводит слова Владимира Зеленского пресс-служба главы государства.

Согласно информации пресс-службы, решение было принято после получения и обработки специалистами Офиса президента ходатайства Офиса генпрокурора, подписанного исполняющим обязанности генпрокурора, об отстранении судьи КСУ Тупицкого от должности.

Заместитель руководителя Офиса главы государства Андрей Смирнов отметил, что ходатайство было направлено на исполнение ст. 154 Уголовно-процессуального кодекса, которая предусматривает, что должностные лица, назначенные президентом Украины, отстраняются от должности по ходатайству прокурора, и решение принимает президент.

"Никаких оговорок о возможности его рассмотрения и принятия соответствующих решений нами не было установлено", - отметил он.

Председатель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия поддержал решение главы государства. "Конечно, я поддерживаю решение президента об отстранении господина Тупицкого от должности судьи Конституционного суда, - сказал Давид Арахамия. - В первую очередь это вполне логичное продолжение того процесса, который мы начали в парламенте, когда собрали 226 подписей народных депутатов под обращением в КСУ с призывом добровольно уйти в отставку, потому что сейчас нет общественного доверия к этому институту".

Он также добавил, что председателю КС было сообщено о подозрении от Офиса генпрокурора по статьям, которые демонстрируют конфликт интересов.

По мнению специалистов в области конституционного права, ни Конституция Украины, ни закон Украины о Конституционном суде не определяют особой процедуры такого процессуального действия, которой является отстранение судьи КС от выполнения должностных обязанностей. Об этом же сказал и представитель президента Украины в КС Федор Вениславский.

"Это не освобождение, это не прекращение его полномочий судьи, это временная мера, предусмотренная УПК Украины, статьей 154. Президент Украины во исполнение Конституции и законов Украины, согласно Конституции, издает указы. В соответствии со статьей 154 лицо, которое назначил на должность президент Украины, может быть на время досудебного расследования на срок до двух месяцев временно отстранено от своей должности. То есть президент Украины действует в полном соответствии со своими конституционными полномочиями, отстраняя господина Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца", - пояснил Вениславский.

В Офисе генпрокурора 28 декабря уточнили, что Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. Об этом сообщает "Интерфакс".

В конце октября Государственное бюро расследований Украины возбудило в отношении главы Конституционного суда страны Александра Тупицкого два дела по статьям о госизмене и незаконном отчуждении земель в Крыму.

Как сообщало ведомство, в июле 2018 года Тупицкий самовольно занял земельный участок, который не был отведен ему в установленном законодательством Украины порядке. Судья заключил договор, которым признал полномочия у должностных лиц России "на внесение записей об отчуждении украинского земельного участка и отнесения его к категории подпадающих под юрисдикцию России", говорилось в сообщении ГБР.

Таким образом Тупицкий повредил суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, считает Госбюро. Эти эпизоды квалифицируются по ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 УК Украины. По данным статьям предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

28 октября журналисты программы "Схемы" (проект радио "Свобода" и телеканала "UA: Первый") рассказали о том, что Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в Крыму, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, и не задекларировал его. В материале отмечается, что у служителя Фемиды были земля и дом в крымском поселке Кореиз еще в 2014 году, до того как полуостров вошел в состав России. Четыре года спустя он оформил еще один участок возле дома в свою собственность.

Сам Тупицкий заявил, что действительно владеет участком в Крыму площадью 126 кв. м, который был приватизирован до присоединения полуострова к России. "Когда произошла аннексия, украинские кадастры одни, российские - другие, наложились. Это проблема, которая возникла не только у меня", - отметил он.

По словам судьи, он не задекларировал дом, так как не знает, как это сделать. "Я не признаю Крым российским. <...> Вносить то, что ты не признаешь, это тоже будут разные мнения", - сказал высокопоставленный юрист, запутавшийся в правовой коллизии. Судья считает, что "единственная его вина" в том, что он не обратился в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции за разъяснениями.

30 октября ГБР сообщало, что вызвало Тупицкого на допрос для проверки судьи на участие в преступной организации и совершении в ее составе преступлений, отмечал РБК.

За три дня до этого КС признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. Речь идет об отмене статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины о недостоверном декларировании, незаконном обогащении и подаче электронных деклараций. Кроме того, суд признал неконституционным органом Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

После этого у здания КС начался митинг с требованием отставки судей. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, который предлагает признать ничтожным решение КС и приостановить полномочия действующего состава суда. Тупицкий заявил, что инициатива Зеленского "имеет признаки конституционного переворота в Украине".