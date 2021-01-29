Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила подробности телефонного разговора, состоявшегося 26 января между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным.

По ее словам, президент Байден призвал своего российского коллегу освободить из заключения Алексея Навального - одного из наиболее известных оппонентов Кремля, арестованного в России сразу после возвращения из Германии, где он проходил лечение.

По словам Псаки, Байден напрямую задал Путину целый ряд вопросов, включая предполагаемое российское вмешательство в выборы 2020 года, нарушение суверенитета Украины, массированную кибератаку на SolarWind и арест Навального.

Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что Байден во время беседы с Путиным не скрывал своего возмущения и обеспокоенности действиями российского правительства.

Ранее на этой неделе в Белом доме отмечали, что лидеры двух стран договорились о том, чтобы соответствующие команды с обеих сторон приступили к процессу продления срока действия Договора о стратегических и наступательных вооружениях (СНВ-3). Срок действия этого соглашения, которое регулирует стратегические арсеналы ядерного оружия обеих стран, истекает 5 февраля.

Согласно условиям СНВ-3, США и Россия не имеют права на развертывание более 1500 стратегических ядерных боеголовок.

27 января Госдума и Совет Федерации РФ оперативно приняли законопроект о ратификации Соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) от 8 апреля 2010 года. Договор был продлен на максимально возможный срок в пять лет, до 5 февраля 2026 года. А в пятницу, 29 января, закон о ратификации Соглашения подписал президент РФ Владимир Путин.