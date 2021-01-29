Посол России в США Анатолий Антонов

United States Mission Geneva / Flickr.com Посол России в США Анатолий Антонов назвал обвинения в адрес России со стороны Белого дома в применении химоружия для убийств беспочвенными инсинуациями

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Посол России в США Анатолий Антонов назвал обвинения в адрес России со стороны Белого дома в применении химоружия для убийств беспочвенными инсинуациями.

"Не в первый раз слышим подобные огульные обвинения в наш адрес, не подкрепленные никакими фактическими доказательствами. Мы неоднократно просили зарубежных партнеров поделиться информацией и предлагали наладить профессиональный диалог с целью прояснения истины. Однако наши призывы продолжают оставаться безответными", - приводится комментарий Анатолия Антонова на странице посольства в Facebook.

"Напомню: Россия полностью ликвидировала свои запасы боевых отравляющих веществ, что документально подтверждено Организацией по запрещению химоружия. В то же время США остаются единственным государством-участником Химконвенции, все еще не выполнившим свои обязательства по уничтожению запасов химоружия. Призываем Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химической демилитаризации и прекратить тиражировать беспочвенные инсинуации в адрес нашей страны", - добавил дипломат.

Ранее расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали расследование об убийствах журналиста Тимура Куашева, активиста Руслана Магомедрагимова и лидера движения "Новая Россия" Никиты Исаева. Авторы публикации подозревают, что к этим преступлениям причастны офицеры ФСБ, которые предположительно использовали химоружие семейства "Новичок" для отравления Алексея Навального.

Тело 26-летнего журналиста и правозащитника из Нальчика, а также члена либеральной партии "Яблоко" Тимура Куашева обнаружили 1 августа 2014 года с гематомами и следом от шприца под мышкой. Предположительно, убийцы обхватили его рот и нос тряпкой, смоченной хлороформом, чтобы он потерял сознание. Об этом свидетельствуют ссадины на верхней части лица, которые похожи на следы от руки. Официальной причиной смерти журналиста назвали острую коронарную недостаточность. В день убийства в Нальчике были "отравители Навального" Константин Кудрявцев, врач из НИИ-2 ФСБ Иван Осипов и еще два офицера - Денис Мачикин и Роман Матюшин.

Журналист Максим Шевченко, знавший Тимура Куашева и его отца, внимательно изучал обстоятельства этой смерти и полагает, что причиной отравления стало освещение Тимуром Куашевым судебного процесса о вооруженном мятеже в Нальчике в 2005 году. Впрочем, Куашев постоянно получал угрозы - он был одним из немногих независимых журналистов в регионе, местные власти и силовики постоянно оказывали на него давление.

Активиста общественного регионального движения "Единство" ("Садвал") Руслана Магомедрагимова обнаружили мертвым 24 марта 2015 года в Каспийске в Дагестане. По официальной версии, он умер от удушья, хотя следов насилия обнаружено не было. Близкие активиста говорили, что на его шее обнаружили два следа, похожие на следы от уколов. Кроме того, в машине Магомедрагимова, на которой он передвигался перед смертью, в рамках доследственной проверки нашли след обуви неизвестного человека. Сам автомобиль был обнаружен в 400 метрах от места обнаружения трупа Магомедрагимова.

"Врач-отравитель" Иван Осипов дважды прилетал в Махачкалу в январе того года, а за неделю до убийства туда прилетел Кудрявцев. 20 марта 2015 года Иван Осипов летал во Владикавказ, который находится в четырех часах езды на машине от Каспийска. Осипов вернулся в Москву через два дня после убийства.

Будучи активистом общественной региональной организации "Садвал", Магомедрагимов защищал права лезгинского народа, а также выступал за идею воссоединения лезгин России и Азербайджана путем создания автономии "Лезгистан". Несмотря на то, что деятельность организации носила безобидный характер, она могла рассматриваться сотрудниками ФСБ как враждебная, так как спецслужба нередко очень агрессивно реагирует на организации, продвигающие идеи "национальной автономии" в разных регионах России.

Ровно через год после отравления Магомедрагимова, 20 марта 2016 года, в Махачкале в своей квартире был найден мертвым председатель "Садвала" Назим Гаджиев. По официальным данным, он скончался от множественных ножевых ранений. В эти дни никого из группы отравителей в городе не было.

Лидер патриотического движения "Новая Россия" Никита Исаев умер в поезде "Тамбов - Москва" 16 ноября 2019 года. Его спутница говорила, что ему резко стало плохо. Исаев перед смертью предположил, что отравился.

Bellingcat предполагает, что офицеры ФСБ начали следить за Исаевым в декабре 2018 года, и в операции по его отравлению предположительно участвовали Алексей Александров и Иван Осипов, причастные к покушению на Навального, а также сотрудники ФСБ Александр Самофал, Виктор Кравченко и Михаил Тихонов. Сам Исаев был абсолютно лояльным Кремлю политиком, однако с июня 2019 года он явно чего-то опасался и обсуждал возможность вывезти семью за границу.

Предположительно Никита Исаев работал не только на Администрацию президента, но и на российские спецслужбы, например, на СВР: его частые поездки за границу, в том числе в качестве "сотрудника страховой компании" и "специалиста по экспорту", могли быть идеальным прикрытием для такой работы. В таком случае что-то в действиях Исаева могло быть интерпретировано спецслужбами как предательство. После смерти Исаева его тело кремировали, не дожидаясь результатов экспертизы.