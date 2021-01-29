Президент Украины Владимир Зеленский привел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных санкций против юридических и физических лиц из России. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.

Из документа следует, что 28 января 2021 года СНБО принял решение "О внесении изменений в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 декабря 2020 года, введенного в действие указом президента Украины от 14 декабря 2020 N 564-27т". Зеленский своим указом привел эти изменения в действие. Контролировать исполнение решения СНБО поручено главе этого ведомства Алексею Данилову.

Кроме того, СНБО в своем решении поручил МИД Украины проинформировать о принятых мерах "компетентные органы" ЕС, США и других государств, а также "поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер".

Какие именно изменения внесены в решение СНБО и кто еще включен в санкционный список, не уточняется. Как отмечает UNN, само решение предусматривает введение персональных санкций против ряда физических и юридических лиц из РФ, но список этих лиц там также не приводится.

В марте 2019 года при бывшем президенте Петре Порошенко ограничения коснулись 294 юридических и 848 физических лиц, которые, по мнению Киева, организовывал и способствовал проведению выборов в Крыму, непризнанных ДНР и ЛНР, участвовал в строительстве Крымского моста, незаконно получил и использовал музейное собрание, принадлежащее Украине и т.д.

Тогда в список попали глава директор "Роснефти" Игорь Сечин, основатель инвесткомпании Marshall Capital Константин Малофеев, бывшие совладельцы Промсвязьбанка Дмитрий и Алексей Ананьевы, генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-премьер Дмитрий Козак, ряд инвестиционных и строительных компаний, а также книжные интернет-магазины "Лабиринт" и "Литрес" и ряда российских издательств.

Еще одно расширение списка произошло в мае прошлого года: под санкции попали ряд физических лиц, зарегистрированных на территории Крыма, а также учреждения культуры, в том числе всероссийская общественная организация "Русское географическое общество", музей Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, Институт востоковедения Российской академии наук (РАН), Институт археологии РАН, Институт истории материальной культуры РАН, Академия наук Республики Татарстан.