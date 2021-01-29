В министерстве внутренних дел Белоруссии назвали фейком данные о массовом увольнении сотрудников

Anna Chervonets / wikimedia.org

В министерстве внутренних дел Белоруссии назвали фейком данные о бегстве сотрудников из ведомства и заявили, что укомплектованность даже выросла по сравнению с 2019 годом, "несмотря на серьезное негативное информационное воздействие, существенно возросшие нагрузки на сотрудников".

"Инсинуации о повальном бегстве личного состава из органов внутренних дел и внутренних войск остались на уровне фейков. Факты говорят об обратном. Укомплектованность личным составом увеличилась по сравнению с 2019 годом", - сказал замминистра внутренних дел Сергей Хоменко на заседании коллегии МВД в Минске. Его слова приводит "Интерфакс". Также, по его словам, в 2020 году "существенно снизилось количество допущенных сотрудниками нарушений дисциплины и законности".

В МВД заявили, что без внимания не останется ни один из фактов информационного давления, угроз, оскорблений, клеветы в адрес сотрудников правоохранительных органов и членов их семей, а также незаконного распространения в СМИ их личных данных. Ряд служб уже предпринимает дополнительные меры по "защите чести и достоинства" силовиков и их семей.

В конце октября прошлого года телеграм-канал Nexta призвал белорусов публиковать персональные данные милиционеров, участвующих в разгоне митингов против президента Александра Лукашенко. Создатель канала Степан Путило объяснял это тем, что деанонимизация - единственный способ наказать агрессивных силовиков и предотвратить последующее насилие. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала сотрудников правоохранительных органов республики перейти на сторону народа и перестать "исполнять преступные приказы". Однако результата этот ультиматум не дал.

Белорусское МВД несколько раз задерживало людей, которые публиковали информацию о милиционерах, а силовики в нескольких городах жаловались на "социальное давление". Так, в Минске даже были задержаны двое студентов. Их обвинили в том, что они написали гелевой ручкой слово "убийца" у подъезда, где живет командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба, и тем самым "оклеветали" его. Впоследствии Следственный комитет Белоруссии вынес постановления о привлечении создателей телеграм-канала Степана Путило и Романа Протасевича в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.