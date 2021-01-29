Группа гражданских активистов и международных правозащитных организаций выступила с петицией, требующей остановить политические репрессии в России

Фото NEWSru.com Азат Мифтахов

АГН Москва / Александр Авилов

Группа гражданских активистов и международных правозащитных организаций выступила с петицией, требующей остановить политические репрессии в России. Об этом говорится в открытом письме к Совету Европы, ОБСЕ, Европейскому Союзу, Совету ООН по правам человека и Верховному комиссару ООН по правам человека, опубликованном на портале Change.org в четверг.

Помимо преследования оппозиционного политика Алексея Навального и его коллег из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), инициаторы петиции призывают "обратить внимание на дело Азата Мифтахова, недавно приговоренного к шести годам лишения свободы, а также на дела 63 осужденных, признанных политзаключенными "Мемориалом", и 285 человек, осужденных за религиозные убеждения" (речь идет о членах религиозной общины "Свидетели Иеговы", признанной властями РФ экстремистской организацией).

Если международное сообщество не среагирует быстро на новую волну репрессий в России, по мнению авторов обращения, это "может дать "зеленый свет" для российских властей на пути к тотальному террору".

"Смещение государственного аппарата России в сторону политики тотальных репрессий во всех измерениях (полиция, законодательная власть, суд) и использование методов, все больше напоминающих сталинскую эпоху, уже стало печальной реальностью для всех нас", - подчеркивается в обращении.

Его авторы призвали чиновников активно защищать демократические принципы. "Мы призываем вас не ограничиваться обычными в таких ситуациях декларациями дипломатического характера", - говорится в письме.

Предлагается создать международный комитет для координации действий и согласованно призвать российские власти "соблюдать взятые на себя обязательства" от лица ООН, Совета Европы и ОБСЕ, пишет DW.

"Мы призываем вас требовать от Франции начала судебного расследования о роли компании "Ив Роше" и ее бывшего руководителя Бруно Лепру в политически мотивированном преследовании Алексея Навального", - сказано в обращении правозащитников.

Петицию подписали дети советских диссидентов: правозащитница Татьяна Янкелевич-Боннэр, дочь Елены Боннэр, правозащитник Андрей Григоренко, сын генерала Петра Григоренко, бывшего одним из лидеров демократического движения в СССР. Обращение поддержали Международная федерация за права человека (FIDH) и коллектив организаторов демонстрации 23 января в поддержку Навального в Париже.

Напомним, 23 января в более чем 130 городах РФ прошли акции в поддержку выжившего после отравления химоружием "Новичок" и арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. В ряде городов при попытках подавить протесты произошли столкновения с полицией и Росгвардией. В Москве, например, силовики избивали дубинками на Пушкинской площади безоружную толпу, а в Петербурге омоновец пнул ногой женщину, которая осмелилась спросить, за что задержали юношу. Пострадавшая получила серьезную черепно-мозговую травму.

По данным "ОВД Инфо", по всей стране задержали в связи с этими протестами 4 002 человека, 1 546 из них - в Москве. Среди них было около 50 журналистов. Правозащитники с таким еще не сталкивались, признала в интервью "Эху Москвы" координатор программы Европейского суда по правам человека Александра Баева. По словам Баевой, большинство задержанных обвиняют в нарушении законодательства о митингах.

По итогам акции возбуждено полтора десятка уголовных дел: о призывах к митингу, хулиганстве и умышленном повреждении имущества, а также о перекрытии дорог и вовлечении подростков в политику, о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Еще несколько участников стали фигурантами уголовных дел о насилии в отношении представителя власти. Среди них оказался чеченец, в одиночку пытавшийся дать отпор омоновцам на Пушкинской площади.

Массовые обыски и задержания после акции протеста, говорят в Кремле, это адекватная реакция на нарушение закона о митингах. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также уклонился от рассуждений о том, что заставило тысячи россиян выйти на улицу и выразить недовольство властью. Причины этого должны выяснять социологи, сказал Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин в недавнем разговоре со студентами вообще сравнил мирных демонстрантов с террористами, которые прикрываются мирным населением.

"Нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних. Ведь так террористы поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей. Вот здесь немножко как бы фокус смещается, но по сути это то же самое", - произнес гарант Конституции и глава государства.

Акции в поддержку Алексея Навального прошли 23 января и во многих городах мира: Амстердаме, Барселоне, Вильнюсе, Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Праге, Риме, Тель-Авиве и других. В Берлине на шествие вышло около 3000 человек, что стало одним из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города.