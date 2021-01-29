Президент Белоруссии пообещал ввести в отношении соцсетей меры, необходимые для защиты безопасности страны

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Белорусский президент Александр Лукашенко на встрече со студентами заявил, что видит необходимость в цензуре в соцсетях, но Белоруссия не может быть зачинщиком этого процесса. Об этом сообщает государственное агентство БелТА.

Отвечая на вопросы студентов, Лукашенко высказал мнение, что со временем страны начнут вводить цензуру в соцсетях, однако Белоруссия не будет в этом первой. "Наверное, тот, кто породил этого змея и выпустил из бутылки, и должен этот процесс начинать. Мы вообще это сделать не сможем. Если мы закроем одно направление, у нас вылезет в другом", - заявил президент. Вместе с тем Лукашенко считает необходимым жесточайший запрет на вмешательство в личную жизнь и разрушение общественно-политического строя государства.

"Благодаря социальным сетям и мессенджерам мы можем сейчас породить планетарную революцию. Вы видите, что сегодня во всех странах происходят подобные события, которые управляются через эти сети и не с места. Как у нас было: все управлялось с территории Польши и Литвы. Поэтому да, мы на пороге принятия этих решений. Но исходить они должны от сильных мира сего", - отметил он. Он уточнил, что в ближайшие месяцы в этой сфере в Белоруссии будут приняты дополнительные меры "для защиты интересов государства и народа".

Ранее МИД РФ заявил, что Москва выступает за формирование международных норм по модерации контента соцсетями. По его данным, запрет администраций американских соцсетей на размещение определенного контента "нанесли удар по демократической системе ценностей и международной информационной архитектуре", что ставит под вопрос предназначение государства как гаранта выполнения международных обязательств по обеспечению свободы выражения мнений теми субъектами, которые находятся под его юрисдикцией.

"Нарушены положения Международного пакта о гражданских и политических правах, хельсинкского Заключительного акта и ряда других решений ОБСЕ - эти документы США подписали", - подчеркнули в МИД, заявив, что американские IT-гиганты "способны беспрепятственно самостоятельно формировать облик современной коммуникационной инфраструктуры в интересах своих корпораций и их "кураторов". В результате международное сообщество сталкивается с вызовами полной неуправляемости информационного пространства и незащищенности персональных данных, аккумулированных соцсетями.