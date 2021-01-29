Национальная полиция Испании (НПИ) арестовала семерых граждан РФ, занимавшихся в течение ряда лет вымогательством денег у соотечественников, обосновавшихся в Мадриде и в Малаге

Policía Nacional / Twitter Чаще всего, ошарашив объект шантажа подобными знаниями, вымогатели грозили, используя свои связи в России, открыть на жертву уголовные дела, что обычно чревато ордером на выдворение из Испании. Чтобы избежать этого надо было выплатить преступникам сумму в полмиллиона евро

Policía Nacional / Twitter

Национальная полиция Испании (НПИ) арестовала семерых граждан РФ, занимавшихся в течение ряда лет вымогательством денег у соотечественников, обосновавшихся в Мадриде и в Малаге.

Вымогатели "располагали компрометирующей информацией на своих жертв", чем и пользовались в своей противоправной деятельности, сообщила Deutsche Welle представительница пресс-службы НПИ Сели Мартинес. Арестованным вменяются в вину такие деяния как "вымогательство, отмывание денег и членство в преступной группировке", добавила она. Фамилии задержанных по требованию суда не разглашаются.

По данным полиции Испании, методы и способы действия членов группировки, за которой велось наблюдение с начала 2019 года, были различными в зависимости от объекта вымогательства. Однако, всякий раз они "располагали полными сведениями о своих жертвах": их прежней профессиональной деятельности в России, нарушениях в бизнесе, проблемами с налоговой службой и правоохранительными органами, предполагаемыми связями с криминальными структурами, личной жизни и т.д.

Чаще всего, ошарашив объект шантажа подобными знаниями, вымогатели грозили, используя свои связи в России, открыть на жертву уголовные дела, что обычно чревато ордером на выдворение из Испании. Чтобы избежать этого надо было выплатить преступникам сумму в полмиллиона евро.

Если жертва отказывалась платить, то ей демонстрировались документы, якобы уже подготовленные российскими правоохранительными органами к отправке в Испанию. Один из сообщников группировки даже был пойман с полученным от соотечественника задатком в 20 000 евро - под обещание прекратить в России процедуру экстрадиции. В Испании шантажист не проживал, а прибыл из Москвы специально для получения денег.

Пресс-служба полиции Испании подчеркивает, что фальшивые российские документы, которыми оперировали вымогатели, "было невозможно отличить от подлинных" даже экспертам, то есть они были изготовлены на официальных бланках, снабжены подписями и печатями. Кроме того, успеху шантажа способствовало полное владение членами группировки информацией о своих жертвах, почерпнутой, как утверждают испанцы, "из базы данных российской полиции".

Как отмечают в полиции, все арестованные благодаря своему промыслу жили в Испании "на широкую ногу, не стесняясь публично демонстрировать свои финансовые возможности". При обыске у них были изъяты десятки тысяч евро наличными, дорогостоящие автомобили и ювелирные изделия.