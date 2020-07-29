Американское военное командование приняло решение вывести из ФРГ 12 тысяч военнослужащих, объявили в среду в Пентагоне. Согласно плану, 6,4 тысяч военных вернутся на родину, а 5,6 тысяч перебазируются в другие страны Европы. Передислокация подразделений должна повысить эффективность "сдерживания" РФ, считают американские стратеги. Кроме того, Трамп ранее был недоволен финансированием НАТО со стороны Германии.

Ожидается, что в основном американские военные разместятся в Италии и Бельгии. Также в Пентагоне заявили, что если будет достигнуто соглашение, то американских военных направят в Польшу и в прибалтийские страны.

Глава Пентагона Марк Эспер отметил, что этот процесс начнется в ближайшие недели и будет стоить США нескольких миллионов долларов. "Нынешний план EUCOM предполагает вывод почти 11,9 тысяч военнослужащих из Германии - с 36 тысяч до 24 тысяч военнослужащих, таким образом, чтобы укрепить НАТО, усилить сдерживание в отношении России и соответствовать другим изложенным мною принципам", - заявил Марк Эспер на брифинге в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что на данный момент численность американского военного контингента в ФРГ составляет более 35 тысяч военных. "Эти изменения помогут нам выполнить основные задачи - оптимизировать возможности США и НАТО по сдерживанию России, укрепить НАТО, (...) получить больше стратегической гибкости", - сказал Эспер.

По словам Эспера, некоторые американские военнослужащие, которые вернутся в США, позднее могут быть направлены обратно в Европу, но уже на ротационной основе.

В начале июля президент США Дональд Трамп одобрил план вывода части американских войск из Германии. Тогда сообщалось, что из Германии будет выведено 9,5 тысячи военнослужащих США.

О решении сократить американский воинский контингент в ФРГ Трамп объявил 15 июня. Такое поручение было дано Пентагону и 5 июня. Трамп пояснял, что намерен оставить в ФРГ 25 тыс. военных. Американский лидер отметил, что принял данное решение, потому что считает, что Германия выделяет недостаточно денег на оборону и, таким образом, подводит НАТО. По его словам, если Берлин увеличит оборонный бюджет, он вернет всех военных на территорию Германии.

"Почему мы должны делать то, что делаем (предоставляя ФРГ военную защиту. - Прим. "Интерфакса"), если они не платят?" - спросил президент.