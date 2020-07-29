Государственное информационное агентство Беларуси БелТА с боле чем двухчасовым перерывом сообщило подробности задержания "боевиков иностранной частной военной кампании" под Минском и на юге страны

Телеканал "Беларусь 1" У каждого россиянина была при себе небольшая ручную кладь и три "больших тяжелых чемодана" на всех

АТН: новости Беларуси и мира / YouTube

Государственное информационное агентство Беларуси БелТА с боле чем двухчасовым перерывом сообщило подробности задержания "боевиков иностранной частной военной кампании" под Минском и на юге страны. В дополненной заметке говорится, что это бойцы российской ЧВК Вагнера.

"Как рассказали в правоохранительных органах, была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании", - говорится в сообщении. У каждого россиянина была при себе небольшая ручную кладь и три "больших тяжелых чемодана" на всех.

В ночь на 25 июля группа прибыла в Минск и заселилась в одну из столичных гостиниц. БелТА отмечает, что в тот же день они должны были выселиться, но покинули отель 27 июля и переехали в один из санаториев Минского района.

"По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания", - сообщает агентство.

Отмечается, что прибывшие "небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория". В ночь на 29 июля 32 человека были задержаны силами группы "А" КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Еще один человек задержан на юге Беларуси, точное место не называется. Следственный комитет проводит проверку.

Агентство также приводит поименный список задержанных:

1. Милаев Арем Викторович, 01.02.1981 г.р.;

2. Бахтигараев Тахир Минигаянович, 18.04.1980 г.р.;

3. Алтухов Александр Викторович, 18.04.1980 г.р.;

4. Ли Владимир Александрович, 26.07.1989 г.р.;

5. Кожевников Андрей Юрьевич, 16.01.1980 г.р.;

6. Сапронов Алексей Владимирович, 08.07.1978 г.р.;

7. Щербаков Сергей Владимирович, 21.07.1981 г.р.;

8. Волгин Алексей Владимирович, 21.06.1975 г.р.;

9. Дрига Олег Игоревич, 03.06.1986 г.р.;

10. Павленко Сергей Григорьевич, 25.06.1976 г.р.;

11. Руденко Александр Святославович, 26.12.1984 г.р.;

12. Харитонов Денис Юрьевич, 16.03.1980 г.р.;

13. Сидоров Сергей Александрович, 01.01.1972 г.р.;

14. Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 г.р.;

15. Бубнов Сергей Геннадьевич, 08.01.1971 г.р.;

16. Нижник Павел Александрович, 24.06.1987 г.р.;

17. Селихов Владимир Иванович, 04.10.1986 г.р.;

18. Фетисов Геннадий Евгеньевич, 22.10.1986 г.р.;

19. Фомин Михаил Николаевич, 07.03.1973 г.р.,

20. Екимов Владимир Сергеевич, 19.10.1973 г.р.;

21. Каримов Ринат, 15.08.1984 г.р.;

22. Шубин Александр, 15.01.1996 г.р.;

23. Шеломенцев Игорь, 18.08.1975 г.р.;

24. Маслов Сергей Алексеевич, 29.09.1988 г.р.;

25. Зайдулен Рустем, 06.10.1974 г.р.;

26. Токаренко Андрей Викторович, 24.01.1965 г.р.;

27. Сердюков Андрей Викторович, 16.08.1975 г.р.;

28. Сергеев Федор Михайлович, 17.05.1987 г.р.;

29. Танов Рафик Кабулович, 30.04.1975 г.р.;

30. Зяблицев Евгений Сергеевич, 23.11.1992 г.р.;

31. Самарин Павел Львович, 11.11.1981 г.р.;

32. Бакунович Андрей Петрович, 30.12.1977 г.р.;

33. Шацкий Артем, 30.07.1982 г.р.

