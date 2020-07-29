nikola.stilist / DepositPhotos Сотрудники правоохранительных органов задержали в ночь на 29 июля 32 боевиков иностранной частной военной кампании под Минском, сообщило государственное агентство Беларуси БелТА. Заметка вышла на сайте еще в 12:39 с пометкой "будет дополнено", однако до сих пор никаких подробностей операции не приводится

nikola.stilist / DepositPhotos

Сотрудники правоохранительных органов задержали в ночь на 29 июля 32 боевиков иностранной частной военной кампании под Минском, сообщило государственное агентство Беларуси БелТА. Заметка вышла на сайте еще в 12:39 с пометкой "будет дополнено", однако до сих пор никаких подробностей операции не приводится.

Секретариат Совбеза Беларуси, пресс-служба КГБ для комментариев недоступны, пишет Tut.by. Получить информацию в Следственном комитете и МВД страны также не удалось. В неофициальных комментариях агентству Sputnik в ряде правоохранительных органов заявили, что информация "скоро будет".

На прошлой неделе во время посещения 5-й отдельной бригады специального назначения в Марьиной Горке президент Беларуси Александр Лукашенко упоминал некие ЧВК в связи с уличными протестами.

"Госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", - заявил Лукашенко.

Sputnik отмечает, что последний раз о подобном инциденте сообщалось 20 марта 2017 года незадолго до планировавшихся акций протеста. Тогда заявлялось о прорыве через границу с украинской стороны джипа с боеприпасами. Лукашенко утверждал, что некие провокаторы "всячески пытаются прорваться на нашу территорию" и "постоянно то пистолеты, то пулеметы, то гранаты завозят внутрь Беларуси". Было возбуждено уголовное дело, однако развития история так и не получила.

Через десять дней, 9 августа, в стране стартуют президентские выборы. Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Его основные конкуренты к выборам не допущены: бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико и его сын арестованы, Валерий Цепкало уехал в Россию вместе с детьми.

"Я в последние недели много говорил с разными белорусскими оппозиционерами, и многие давали такой прогноз: "Лукашенко не решится проводить выборы, придумает повод ввести военное положение и всё отменит". Ну вот, похоже на то", - прокомментировал новость БелТА соратник Алексея Навального Леонид Волков в своем Telegram.

Шеф-редактор издания The Insider Роман Доброхотов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" высказал мнение, что речь идет "просто об оппозиционерах, организаторах протестов, которые готовились к предстоящим выборам".

"Там оппозиция достаточно хорошо организована. Там действительно есть движение, которое помогает организовывать безопасность оппозиционеров и акции протеста. Я думаю, что кого-то из этих организаторов могут арестовать под предлогом того, что они какие-то вооруженные боевики", - предположил журналист.

По его мнению, на недавней встрече с силовиками Лукашенко, говоря о ЧВК, "подготавливал, таким образом, общественное мнение к тому, что сейчас власть будет бороться с теми, кого назовут боевиками".

"Мне трудно представить, что какие-то белорусские люди могли готовить вооруженный захват власти, это сейчас совершенно ни к чему. На данный момент подавляющее большинство людей против власти, и им достаточно выйти на улицы и создать революционную ситуацию. Для этого не нужен вооруженный захват власти. Поэтому я думаю, для Белоруссии это удобный повод, чтобы под предлогом борьбы с вооруженным переворотом начать массовые репрессии", - заключил Доброхотов.