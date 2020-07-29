Финляндия отправила свои истребители на перехват российских Су-27 над Финским заливом

Минобороны РФ В Минобороны РФ заявили, что российские военные перебазировали четыре истребителя Су-27 из Карелии в Калининградскую область

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Пограничная служба Финляндии начала расследование инцидента, в ходе которого два российских истребителя Су-27 предположительно нарушили воздушное пространство этой страны. Согласно заявлению, опубликованному на сайте Минобороны Финляндии, предполагаемое нарушение финского воздушного пространства произошло над Финским заливом, близ Хельсинки. Инцидент продлился около двух минут в районе 14:00 по местному времени, на перехват поднимались истребители финских ВВС F-18.

В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что российские военные перебазировали четыре истребителя Су-27 из Карелии в Калининградскую область. "Полет осуществлен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", - говорится в сообщении, которое цитирует "Интерфакс".

"Перелет проходил по заранее согласованному маршруту, во время следования по которому экипажи российских самолетов находились на постоянной связи с пунктами управления воздушным движением", - отмечается в сообщении Минобороны РФ.

В прошлый раз Финляндия заявляла о пересечении российскими самолетами границы 17 июля 2019 года. По данным пограничной службы, полет над чужой территорией длился две минуты: сообщалось, что российские самолеты нарушили воздушное пространство в районе города Порвоо. Тогда финская сторона не стала выдвигать официальные обвинения.