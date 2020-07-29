МИД Белоруссии пригласит послов России и Украины в связи с задержанием 32 граждан РФ, заявил госсекретарь Совбеза республики Андрей Равков.

"Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек - это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу", - сказал Равков, которого цитирует государственное агентство "БелТА".

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 боевика российской частной военной компании "Вагнер", а еще один наемник был задержан в Гомельской области.

Как отмечено в публикации, правоохранительными органами была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".