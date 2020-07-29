Представитель ВОЗ во Вьетнаме заявил, что заразность вируса и тяжесть вызываемого им заболевания не изменились, а мутации не привели к изменениям тяжести болезни, вопреки заявлениям местных властей

WHO Viet Nam / youtube.com 27 июля власти Вьетнама сообщили, что в Дананге и ближайших провинциях произошла вспышка коронавируса, который мог проникнуть в центральный регион Вьетнама из-за въезда нелегальных мигрантов либо из-за мутации вируса

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Коронавирус, вспышка которого зафиксирована во вьетнамском городе Дананг, аналогичен тому типу, который циркулирует сейчас в других странах, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во Вьетнаме Кидун Парк. По его словам, поводов для беспокойства нет.

"Судя по тому, что известно сейчас, заразность вируса и тяжесть вызываемого им заболевания не изменились. Нет никаких доказательств того, что наблюдаемые до сих пор мутации привели к увеличению или уменьшению вирулентности или тяжести болезни", - ответил Парк на запрос РБК.

27 июля власти Вьетнама сообщили, что в Дананге и ближайших провинциях произошла вспышка коронавируса, который мог проникнуть в центральный регион Вьетнама из-за въезда нелегальных мигрантов либо из-за мутации вируса. Местные медики заявили, что новый тип вируса более агрессивен, чем ранее известные типы: он способен к более быстрому размножению и быстрее вызывает переход к тяжелому состоянию. Несколько пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

С 27 июля в Дананге ввели обязательное ношение медицинских масок в местах массового скопления людей и соблюдение социальной дистанции. В предстоящие две недели город не будет принимать туристов. Одновременно введен запрет на все массовые мероприятия, до особого распоряжения прекращается деятельность развлекательных заведений, в том числе баров, ночных клубов, караоке и массажных салонов.

Власти Вьетнама начали эвакуацию 80 тысяч туристов из других провинций страны, приехавших на отдых в Дананг. По распоряжению правительства туристы, собиравшиеся отдыхать в Дананге в конце июля - начале августа, перенаправляются в другие курортные зоны. Посольство РФ рекомендовало россиянам отказаться от поездок в центральные районы Вьетнама в связи с новой вспышкой заболевания, а также соблюдать соответствующие профилактические меры и следовать предписаниям местных властей.

Консульство РФ в Дананге закрылось для посетителей: как сообщается на его странице в Facebook, с 29 июля 2020 года оно ведет прием только по экстренным, исключительным случаям. Оказание любых других консульских услуг (вопросы гражданства, нотариата, ЗАГС, истребования документов, пенсионного обеспечения) приостановлено до особого уведомления. Все ранее оформленные записи на прием аннулируются.