Попавшие под санкции США российские миллиардеры и "друзья Путина" - братья Аркадий и Борис Ротенберги нашли способ обойти американские законы и отмыть миллионы долларов на рынке искусства, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на расследование Сената США. Сами Ротенберги такие обвинения отвергают.

По версии американских сенаторов, проводивших расследование в течение двух лет, через два месяца после введения индивидуальных санкций в 2014 году братья Ротенберги купили 10 картин за 6,8 млн долларов на аукционе Sotheby's. В их числе было полотно кубиста Жоржа Брака и работа Марка Шагала.

Через несколько дней они же купили за 7,5 млн долларов у другого дилера полотно Рене Магритта. А всего с момента введения санкций Ротенберги смогли потратить или перевести 91 млн долларов, в том числе 18,4 млн долларов на предметы искусства.

Главная использованная миллиардерами лазейка - гораздо более мягкое отношение аукционных домов к установлению истинных владельцев предметов искусства, пишет WSJ. Так, в 2019 году, уже после вызова сенатским расследованием их представителей, аукционы Sotheby's и Christie's боролись за право выставить картину "Мост-2" Лионеля Фейнингера. Выигравший это право Christie's удовлетворился объяснением представителя Ротенберга, что картина принадлежит компании с Маршалловых островов. Реального покупателя на полотно, оцененное в 5 млн долларов, в итоге не нашлось, и оно было снято с аукциона до торгов.

Christie's, Sotheby's, а также более мелкие лондонские дома Phillips и Bonhams заявили в ходе расследования, что поддерживают "нулевую терпимость" к нарушениям санкций. Однако это не помешало им утверждать, что они не знают о связи с Ротенбергами живущего в России арт-дилера Грегори (Григория) Бальцера. В прошлом году он дал интервью русскому Forbes.

При этом WSJ пишет, что сотрудник Sotheby's еще в 2012 году сообщил руководству о связи Бальцера с Ротенбергами.

Между тем сайт арт-дилера предлагал влиятельным коллекционерам услуги по заключению сделок с сохранением их анонимности.

Адвокат Бальцера утверждает, что тот не имел дела с миллиардерами, и что расследование фактически поставило крест на его бизнесе. Представитель Ротенбергов назвал обвинения "полным абсурдом", сказав, что те никогда не использовали никакие инструменты, включая предметы искусства, для отмывания денег или обхода санкций, пишет The Bell.

"Известно, что аукционные дома и дилеры не всегда хотят знать, кто покупатель, потому что они зарабатывают большие деньги, однако в данном случае речь о деле национальной безопасности, о работе санкций", - сказал один из инициаторов расследования, сенатор-республиканец Роб Портман.

По словам сенатора, к проведению расследования его подтолкнула мысль о том, что "санкции, похоже, не работают".

Санкции запрещают компаниям, базирующимся в США, заключать какие-либо финансовые сделки с включенными в черный список лицами. Американцы, уличенные в совершении сделок с Ротенбергами или другими людьми из санкционных списков, могут столкнуться с крупными штрафами или даже тюремными сроками.

О том, что сделки с предметами искусств могут стать "лазейкой" для коррупционеров, знают и в Евросоюзе. Там в 2018 году внесли изменения в законы, направленные на борьбу с отмыванием денег, обязав компании проверять личности продавцов и покупателей предметов искусства стоимостью более 10 тысяч евро.

В докладе Сената США приводятся рекомендации по изменению законодательства в этом направлении.

68-летний Аркадий Ротенберг и его брат Борис - давние приятели президента РФ Владимира Путина. Еще в школьные годы они занимались вместе самбо и дзюдо у одного тренера. Аркадий Ротенберг говорил, что его дружба с президентом "проверена временем". Бизнесмен сколотил состояние почти в три миллиарда долларов, являясь "королем госзаказа" и занимаясь реализацией масштабных инфраструктурных проектов. Сын Аркадия Игорь и его дядя Борис ведут не менее успешный бизнес в области энергетики и недвижимости.

Как отмечает WSJ, до сих пор об увлечении Ротенбергов искусством не было известно почти ничего. Зато братья нередко посещали спортивные мероприятия - хоккейные матчи и соревнования по дзюдо.