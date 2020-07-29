Виталий Шкляров

OstWest / YouTube Виталий Шкляров выступает перед кандидатами в муниципальные депутаты, Москва, 2017 год

Катерина Преснецова / Flickr

В Белоруссии задержали политтехнолога Виталия Шклярова. Об этом сообщил телеканал ОНТ.

В вечернем выпуске новостей на телеканале сообщили, что Шкляров мобилизовывал протестный электорат вокруг Сергея Тихановского - задержанного кандидата в президенты Белоруссии.

Сам Шкляров подтвердил информацию о своем аресте в телеграм-канале. О его задержании РБК также рассказал пресс-секретарь штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Алексей Урбан.

Пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина заявила, что в штабе узнали о задержании Шклярова из репортажа ОНТ. "Он не работал на Тихановского. Абсолютно. Можете посмотреть его интервью - он говорил уже, что не работает на Сергея Тихановского. И у нас в штабе никто не слышал о том, что бы он работал у него. Может быть, когда-то контакты с Тихановским у него и были, но об этом никто не знает, и я не думаю, что он бы отказывался их признавать", - сказала Анна Красулина.

Виталию Шклярову исполнилось 44 года. Он известен тем, что в качестве политтехнолога работал со штабами канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего президента США Барака Обамы, кандидата в президенты США Берни Сандерса, а также экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и телеведущей Ксении Собчак, которая выдвигалась на пост президента России в 2018 году.

Шкляров живет в США, его мать проживает в Гомеле, отмечает "Дождь". Он говорил телеканалу, что прилетел в Белоруссию в начале июля. По информации "Новой газеты", 31 июля политтехнолог должен был вылететь в Москву.

В день задержания Шклярова, 29 июля, на портале "Гордон" вышел его материал о грядущих президентских выборах в Белоруссии. В своей статье политолог заявил, что "в течение месяца все кандидаты были последовательно разгромлены и выброшены из гонки", а все уличные протесты, "вызванные таким беспределом", быстро разогнали. Действующий президент страны Александр Лукашенко, по мнению политтехнолога, "отдавать власть без боя не намерен".

Но в то же время власти не рассчитали, что в Белоруссии "выросло непуганое молодое поколение, а те, кого годами пугали раньше, попросту устали бояться", указал Шкляров. "Терять стало нечего. Аресты, задержания, сутки в изоляторах, увольнения и угрозы стали настолько обыденной частью жизни простых белорусов, что они утратили страх перед этим", - заявил он.

В преддверии выборов президента Белоруссии, которые намечены на 9 августа, в стране заявили о задержании более 30 "боевиков из российской ЧВК Вагнера, которые якобы хотели дестабилизировать ситуацию перед голосованием. Всего в страну для этой цели были переброшены более 200 бойцов, сообщило государственное агентство "БелТА".

На фоне этих сообщений ЦИК Белоруссии решила созвать срочную встречу кандидатов в президенты.

Всего на выборы зарегистрировали пять кандидатов, в том числе Александра Лукашенко. После отказа ЦИК регистрировать оппозиционных кандидатов - экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и бывшего директора "Парка высоких технологий" Валерия Цепкало - в Белоруссии начались акции протеста.

17 июля избирательные штабы Цепкало и Бабарико объединились. Они попросили поддержать на выборах Светлану Тихановскую, мужа которой Сергея Тихановского также не допустили к выдвижению своей кандидатуры на выборах.