Егора Дудников

Фото из семейного архива Дудникова уже задерживали в октябре 2020 года, когда он вступился за ребенка, которого хотели задержать. По словам матери, тогда Егор "отделался синяками и нервным стрессом": он был доставлен в больницу после избиения силовиками, у него "стало плохо с сердцем"

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В Минске задержали и поместили в СИЗО КГБ 20-летнего гражданина России Егора Дудникова. Ему вменяется организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях (ч. 1 ст. 342 УК РБ).

Дудников переехал в Белоруссию год назад ради девушки, рассказала правозащитному центру "Весна" его мать. 5 мая он проводил девушку до дома и возвращался на съемную квартиру. Возле дома его задержали, а в квартире провели обыск, в ходе которого изъяли один микрофон. Россиянин занимался в Белоруссии озвучанием мультфильмов, игр и рекламных роликов.

Двое суток родные и близкие ничего не знали о Дудникове. Когда его мать прилетела в Минск, дежурный адвокат сообщил, что тот находится в СИЗО КГБ. "К нему не пускают адвоката и ничего не сообщают даже родственникам. Общение проходит только через письма, которые доходят до него через раз", - рассказала мать молодого человека.

По ее сведениям, Егора допрашивали и снимали на камеру. Женщина опасается, что из-за давления в КГБ и при следственных действиях без адвоката он может "наговорить лишнего".

Дудникова уже задерживали в октябре 2020 года, когда он вступился за ребенка, которого хотели задержать. По словам матери, тогда Егор "отделался синяками и нервным стрессом": он был доставлен в больницу после избиения силовиками, у него "стало плохо с сердцем". По статье об организации протестов Дудникову грозит до трех лет лишения свободы.