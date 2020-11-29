В субботу, 28 ноября было подписано новое франко-британское соглашение об усилении контроля за побережьем Ла-Манша. Оно вступит в силу 1 декабря, сообщает Международное французское радио RFI.

Согласно положениям этого соглашения, будет удвоена численность французских патрулей, они также будут оснащены беспилотниками и радарами.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель приветствовала заключение соглашения как способ предотвращения пересечения пролива Ла-Манш.

29 ноября Морская префектура Ла-Манш и Северного моря, объявила о спасении очередных 45 мигрантов, которые отправились к берегам Англии на самодельной лодке.

В сентябре французские власти заявили, что они перехватили более 1300 человек, пытавшихся добраться до Великобритании, используя резиновые лодки, весла, каяки и даже спасательные жилеты. Всего с начала года число желающих таким образом попытать счастья превысило 6 тысяч человек.

В Великобритании лейбористы раскритиковали договор, выступив за новые правила легального въезда мигрантов.