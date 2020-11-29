Участники воскресной акции протеста "Марш соседей" в Минске второй раз планируют провести ее в новом формате. Протестующие собираются в группы в своих дворах, а затем направляются группами к точкам сбора в различных районах столицы, передает ТАСС со ссылкой на рассказы очевидцев происходящего.

По словам очевидцев, группы протестующих, в которых насчитывается от нескольких десятков до нескольких сотен человек, выходят на акцию под бело-красно-белой символикой в столичном районе Сухарево, группы протестующих собрались на улице Гвардейская в Центральном районе и ряде других.

На улице Пушкинской, как сообщают Telegram-каналы, есть точечные задержания. Также группы демонстрантов, по данным портала "Наша нива", собираются на акции в пригородах Минска, например Заславля, Дзержинска, Фаниполя.

Власти сосредотачивают силовиков и спецтехнику в районах города. Очевидцы рассказывают о припаркованных автозаках и автобусах с силовиками на улице Рокоссовского в районе Серебрянка, силовики прибыли и на улицу Рафиева в район Малиновка. Недалеко от Госцирка в центре города установлен пропускной пункт.

Перед акцией оппозиции в центр белорусской столицы традиционно выдвинулась спецтехника: военные грузовики для перевозки личного состава под государственными флагами, а также спецтехника, автозаки и водомет.

Колонна выехала из микрорайона Уручье, где базируется спецназ внутренних войск МВД и движется по проспекту Независимости. Спецтехника движется и в других частях города, в частности по Партизанскому проспекту.

В центре силовики берут под контроль, огораживают и выставляют оцепление на знаковых площадях.

В районе площади Независимости и на прилегающих улицах припаркованы автобусы с ОМОНом, автозаки, водомет. Под контролем Октябрьская площадь, площадь Государственного флага. Патрули силовиков с оружием и у стелы "Минск - город-герой". В центре Минска также закрыли несколько станций метро.

В стране уже более трех месяцев проходят массовые акции несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,1% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12% голосов. Она не признала эти результаты и вскоре была вынуждена покинуть страну.

Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти требуют прекратить незаконные акции. Самые массовые акции и шествия проходят в Минске и некоторых других городах по воскресеньям.

Очевидцы сообщают, что в Лошице начались задержания. На видео видно, как силовики уводят несколько человек, после чего пытаются догнать других pic.twitter.com/4aJUUz50qH— Onliner (@OnlinerBY) November 29, 2020

Силовики разгоняют и задерживают людей в Домбровке pic.twitter.com/25gWFpWhbX— Onliner (@OnlinerBY) November 29, 2020