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Фото: The White House / flickr.com Президент США Дональд Трамп считает, что у его команды могут возникнуть серьезные трудности при подаче в Верховный суд исков против нарушений при проведении выборов главы государства

lunamarina / DepositPhotos В ходе интервью Трамп также допустил, что сотрудники Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований (ФБР) могут быть причастны к масштабным фальсификациям на выборах

Фото: Phil Roeder / flickr.com

Президент США Дональд Трамп считает, что у его команды могут возникнуть серьезные трудности при подаче в Верховный суд исков против нарушений при проведении выборов главы государства. "Проблема состоит в том, что в Верховный суд тяжело пробиться", - приводит "Интерфакс" заявление Трампа в интервью телеканалу Fox news.

Президент отметил, что у него есть лучшие юристы для ведения дел с этой судебной инстанцией, однако "наши дела трудно довести до Верховного суда".

Трамп заявил, что сотни человек в ходе выборов, в том числе в Пенсильвании, сообщали о мошенничестве. Президент США отметил, что эти случаи задокументированы и у его штаба есть доказательства фальсификаций на выборах, но судья "может просто сказать: "они не предъявили нам доказательств".

Характеризуя организацию выборов, Трамп вновь заявил "о величайшем обмане в истории страны с точки зрения избирательного процесса".

В ходе интервью Трамп также допустил, что сотрудники Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований (ФБР) могут быть причастны к масштабным фальсификациям на выборах.

"Это массовое мошенничество. Что ФБР и министерство юстиции? Не знаю, может быть, они причастны", - сказал Трамп. "Почему позволяют, чтобы людям все сходило с рук? Это невероятно", - добавил он. "Эти выборы были сфальсифицированы, СМИ даже не хотят об этом писать", - подчеркнул американский лидер. Это было первое интервью Трампа в телеэфире после состоявшихся 3 ноября выборов, хотя ведущая говорила с ним по телефону.

Говоря о Минюсте США и ФБР он отметил: "Они пропали без вести. Не могу сказать, где они". Как подчеркнул Трамп, указанные ведомства не принимают мер в связи с предполагаемыми фальсификациями на выборах. "Это непостижимо. Можно было бы подумать, что, если вы сотрудник ФБР, Министерства юстиции США, то это самое важное дело, за которым надо следить. Где же они? - сказал Трамп. - Я не вижу ничего [каких-либо действий]".

Трамп добавил, что Минюст США и ФБР после продолжительных разбирательств так и не предприняли решительных шагов связи со слежкой за его избирательным штабом во время предыдущей президентской гонки в стране.

Трамп настроен продолжать тяжбы относительно предполагаемых фальсификаций на выборах и рассчитывает, что это разбирательство дойдет до Верховного суда. "Мой настрой не изменится в течение шести месяцев", - отметил Трамп, говоря о продолжении указанных разбирательств.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, официальные результаты обработки бюллетеней будут известны позднее. На основании имеющихся данных 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу на выборах кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Байден в обращении к нации так же объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Трамп обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.