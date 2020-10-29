Сотрудники полиции французского города Авиньон застрелили вооруженного ножом человека, который вышел на улицу и пытался зарезать правоохранителей. По информации радио Europe 1, мужчина кричал "Аллах Акбар" и угрожал прохожим, а затем попытался напасть на полицию.

После непродолжительного диалога правоохранители открыли огонь на поражение. О личности нападавшего и его мотивах пока ничего не сообщалось.

SON DAKİKA???? Fransa'nın Avignon kentinde polislere bıçakla saldırın bir kişi vurularak öldürüldü pic.twitter.com/mYv3kJ6rrz— Politic Türk (@politicturk) October 29, 2020

За несколько часов до этого неизвестный с ножом напал на прихожан и туристов в церкви Нотр-Дам в центре Ниццы. Погибли три человека, еще несколько были доставлены в больницы с травмами. Злоумышленника задержали через десять минут после инцидента. В полиции уточнили, что двое из троих убитых погибли внутри собора. Нападавший также получил ранения и был госпитализирован.

Источник Le Figaro в полиции сообщил, что преступник обезглавил одну из жертв нападения: по одним данным, речь идет о женщине, по другим - о 70-летнем пенсионере. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападение совершил радикализированный мусульманин, который, по словам мэра, кричал "Аллах акбар", даже когда ему оказывали медпомощь после задержания. Произошедшее он охарактеризовал как проявление исламского фашизма.