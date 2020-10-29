Политолог и бизнесмен Юрий Воскресенский, освобожденный после встречи в СИЗО с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, призвал членов Координационного совета (КС) белорусской оппозиции, находящихся за границей, вернуться в республику под его личную гарантию безопасности

Пресс-служба Президента Республики Беларусь В эфире государственного телеканала ОНТ он заявил, что оппозиционерам, в том числе "тем, кто называет себя лидером", надо вернуться, чтобы "сторонники оппозиции не страдали дальше"

Стоп-кадр Телеканала ОНТ / Youtube.com

Политолог и бизнесмен Юрий Воскресенский, освобожденный после встречи в СИЗО с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, призвал членов Координационного совета (КС) белорусской оппозиции, находящихся за границей, вернуться в республику под его личную гарантию безопасности.

В эфире государственного телеканала ОНТ он заявил, что оппозиционерам, в том числе "тем, кто называет себя лидером", надо вернуться, чтобы "сторонники оппозиции не страдали дальше".

"Зачем они подставляют людей под палки, резиновые пули, провоцируют к беспорядкам, подставляют людей под протоколы и уголовные дела?", - заявил Воскресенский. Он гарантировал, что их "никто не тронет", и призвал "вовлечься в политический легальный процесс", который, по обещанию президента Белоруссии Александра Лукашенко, "не будет бутафорским".

27 октября Лукашенко на совещании по подготовке Всебелорусского народного собрания заявил, что делегатами собрания должны стать "представители абсолютно всех слоев общества, которые хотят что-то сказать, хотят быть услышанными и умеют слушать". "На излете моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ", - сказал он.

Воскресенский также заявил о формировании "еще одной диалоговой площадки" на базе активистов кампаний среднего и низового звена кампаний бывших незарегистрированных кандидатов в президенты Белоруссии Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, "которые не доверяют своим лидерам". По словам политолога, "это в интернете они строчат хейтовые комментарии, а по телефону просят встречи".

Агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на комментарий пресс-секретаря Светланы Тихановской Анны Красулиной РИА "Новости" сообщает, что Тихановская не вернется в республику под гарантии Воскресенского. "Чтобы давать гарантии, надо быть в состоянии их обеспечить", - сказала Красулина.

Помимо Тихановской, за границей находятся Валерий и Вероника Цепкало, а также члены Координационного совета Павел Латушко, Ольга Ковалькова, Светлана Алексиевич, Владимир Цеслер, Сергей Дылевский, Максим Богрецов, Антон Родненков. Почти все они были вынуждены уехать из Белоруссии из соображений безопасности, Ковалькову и Родненкова вывезли принудительно.

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, как сообщалось ранее, находится за границей по личным и творческим делам, ее представители говорили, что она планирует вернуться. Еще два члена президиума, Мария Колесникова и Максим Знак, арестованы. Их соратницу, юриста Лилию Власову, после встречи с Лукашенко в СИЗО перевели под домашний арест.

Воскресенский после выхода из СИЗО стал активно выступать на телевидении и в других СМИ, критикуя действия Координационного совета и продвигая предлагаемые Лукашенко конституционные изменения.