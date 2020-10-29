Германия вслед за Францией возвращает карантинные меры из-за коронавируса

alexeynovikov / DepositPhotos Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала это решение тяжелым, но необходимым, чтобы избежать национальной чрезвычайной ситуации и вернуться к нормальной общественной жизни в декабре

Пресс-служба Президента России

Германия вслед за Францией ввозит "ограниченный" карантин, который будет действовать со 2 ноября до конца месяца. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала это решение тяжелым, но необходимым, чтобы избежать национальной чрезвычайной ситуации и вернуться к нормальной общественной жизни в декабре.

Меркель отметила, что за последние 10 дней удвоилось число пациентов в отделениях интенсивной терапии и на аппаратах ИВЛ. "Сейчас наша система еще справляется, но при нынешнем темпе в течение недель ее эффективность окажется на грани", - приводит ее слова ТАСС. Кроме того, сейчас в 75% случаев органы здравоохранения не в состоянии отслеживать контакты лиц, заразившихся коронавирусом.

Со 2 ноября находиться вне дома в общественных местах можно будет только в одиночку или членам двух семей (домохозяйств), максимально это 10 человек. Число участников встреч в квартирах, частных вечеринок будет контролироваться более жестко.

В отличие от весеннего карантина, останутся открытыми детские сады и школы, а также парикмахерские и магазины, но при условии соблюдения правил гигиены и социальной дистанции. В магазинах ограничивается одновременное число посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров торговой площади, пишет DW.

На индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе ограничения не распространяются. Продолжат работать физиотерапевтические кабинеты. При условии соблюдения требований ограничения также не коснутся богослужений.

Как минимум на месяц закроются рестораны, бары и другие гастрономические заведения, будет разрешено продавать блюда и напитки навынос. Прекратят работу фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры, концертные залы, другие предприятия досуга. Все матчи футбольной Бундеслиги будут проходить в ноябре без зрителей.

Меркель также призвала граждан в ближайший месяц отказаться от туристических поездок и посещения родственников. Гостиницы смогут принимать посетителей, приехавших по вызванной острой необходимостью причине и с нетуристическими целями.

За последние сутки в Германии впервые выявили более 16 тысяч случаев коронавируса. По данным Института имени Роберта Коха, в стране прибавилось 16 774 заболевших, это самый высокий показатель с начала пандемии. Всего в ФРГ выявлено 481 013 случаев заражений, умерли более 10 тысяч человек.

С 30 октября частичный локдаун начнет действовать во Франции. Школы и дошкольные детские учреждения продолжат работать со строгим соблюдением правил санитарной предосторожности. Высшие учебные заведения будут работать дистанционно. Везде, где возможно, следует перейти на удаленную работу.

Покидать дома разрешено по уважительной причине: на работу, к врачу, в магазин, помочь близкому, а также "подышать воздухом". Бары, рестораны и магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, будут закрыты. Перемещения между регионами Франции запрещаются.