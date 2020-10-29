Лукашенко сделал главу МВД и его зама своими помощниками в "особо опасных" регионах, расширив их полномочия

Пресс-служба Президента Республики Беларусь Накануне кадровых перестановок Караев заявил в интервью, что в Белоруссии "самые мирные, самые толерантные милиционеры", но эта гуманность сыграла "злую шутку, когда ситуация в корне поменялась"

Информационное агентство БелТА / Youtube.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел перестановки в силовом блоке, назначив на новые должности главу МВД Юрия Караева, его заместителя Александра Барсукова и госсекретаря Совета безопасности Валерия Вакульчика. Все трое назначены помощниками президента - инспекторами соответственно в Гродненской области, Минске и Брестской области, сообщает госагентство БелТА.

Лукашенко объявил подчиненным, что они направляются на "особо опасные участки, но очень ответственные участки" Белоруссии "в связи с теми событиями, прежде всего, которые произошли", имея в виду, очевидно, протесты и забастовки. "Почему вы? Вы люди военные, осведомленные, вас не надо вводить в курс дела и учить", - сказал президент.

Он также поручил подготовить и усовершенствовать нормативно-правовую базу, касающуюся помощников, так как их полномочия "будут значительно шире". При этом Лукашенко отказался "конкретизировать их экспромтом", но отметил, что в эти полномочия входит подбор кадров совместно с губернатором и полный контроль над деятельностью всех кадров во вверенных областях: "от председателя сельского совета, руководителя предприятия до губернатора".

Новым министром внутренних дел Белоруссии назначен Иван Кубраков, до сих пор возглавлявший ГУВД Мингорисполкома. Юрий Караев находился на посту главы МВД чуть больше года: с июня 2019-го. После начала протестов он неоднократно оправдывал жесткие действия силовиков и стал для протестующих одним из символов милицейского насилия.

Накануне кадровых перестановок Караев заявил в интервью, что в Белоруссии "самые мирные, самые толерантные милиционеры", но эта гуманность сыграла "злую шутку, когда ситуация в корне поменялась". По мнению Караева, в стране "идет война, неприкрытое и наглое воздействие, подпитанное безнаказанностью и отсутствием страха".

"И моя работа сегодня в том, чтобы до каждого районного милиционера донести, что твоя жизнь, будущее твоих детей и счастье твоей жены зависит от того, насколько ты быстро и решительно выхватишь оружие и определишь, что тебя уже убивают, а ты все пытаешься их уговорить", - заявил бывший глава МВД (цитаты по Tut.by).

Комментируя заявление замминистра Геннадия Казакевича о применении боевого оружия против демонстрантов, Караев сказал, что "ничего страшного" в этих словах нет, и о том, что оружие будет применяться "без разбору, по мирным протестующим", речи не шло.

"Человек совершает диверсию или террористический акт, нападает на сотрудников милиции. Оказывает не просто сопротивление, а применяет насилие. Естественно, он должен быть остановлен всем имеющимся арсеналом сотрудника милиции - от физической силы до боевого оружия", - сказал экс-министр. Нелетальное оружие - дубинки, водометы и средства обездвиживания, по его словам, применяются для того, чтобы "человека успокоить и дать ему остыть, сохранив ему жизнь".

Караев также заявил, что, по его мнению, иностранных инструкторов в стране нет, но в Белоруссию пытались проникнуть до тысячи "хорошо подготовленных иностранных граждан", чему воспрепятствовал Госпогранкомитет. "Доморощенные бандиты" и "начинающие террористы", по словам Караева, списываются через телеграм и объединяются сами. Также среди протестующих есть "уголовный элемент" - вышедшие по амнистии и не понявшие "благосклонность и милосердие государства", добавил он.

Замминистра МВД Александр Барсуков в декабре 2019 года был назначен в министерстве начальником милиции общественной безопасности. В августе диджей Влад Соколовский, получивший 10 суток ареста за песню "Перемен" на провластном мероприятии, рассказал изданию "Наша Нива", что в карцере его избил человек, похожий на Барсукова. Замминистра это отрицал, Соколовского заставили подписать бумагу о том, что в карцер приходил "неизвестный человек". В сентябре главреда "Нашей Нивы" Егора Мартиновича задержали по уголовному делу о клевете в адрес Барсукова. Позже его отпустили, запретив выезжать за границу.

Барсуков, Караев и его преемник Иван Кубраков внесены в санкционный список США из-за репрессий в отношении протестующих.