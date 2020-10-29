Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне массовых протестов, направленных против его власти, в четверг предложил усилить работу народных дружин. Его слова приводит агентство "БелТА" в сообщении о встрече Лукашенко с его новыми представителями в ряде областей.

"Нам надо не формальной сделать работу народных дружин. Они начали работать, но еще в полную силу не развернулись. Вы видели, как было в Кыргызстане: хаос полнейший, все силовики разбежались, некому защищать страну. Кто взял на себя ответственность? Народные дружины. Они подтянули разбежавшихся милиционеров, они спецслужбы подтянули к себе и военных. И создали мощные народные дружины. И в течение суток погасили все пожары", - отметил глава государства.

По его словам, "народные дружины должны работать". "Они в конце концов должны встрепенуться и защищать. Не надо страну, мы с вами - генералы и прочие люди, омоновцы, внутренние войска, армия - обеспечим защиту страны. Пусть обеспечат защиту своих домов", - сказал Лукашенко. Но от кого граждане должны защищать свои жилища, он не указал.

По словам Лукашенко, необходимо создавать "летучие отряды", в которые привлекать бывших военнослужащих, в том числе служивших в Афганистане. "Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин…, еще больше, чем мужиков: возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем! Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь. И надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю", - резюмировал глава государства.

Ранее от имени организаций бывших военных распространялись заявления в поддержку Лукашенко, отмечает радио "Свобода".

В другой части своего выступления Лукашенко прокомментировал акции протеста в Польше, сказав, в частности, что они начались после того, как нынешний президент Анждей Дуда якобы сфальсифицировал выборы. Лукашенко обвиняет Польшу в координации протестов против его власти в Белоруссии, а оппозиция в Беларуси адресует самому Лукашенко обвинения в фальсификации выборов в свою пользу.

В четверг стало известно о смене главы МВД Белоруссии - вместо Юрия Караева им назначен Иван Кубраков. Караев же стал помощником Лукашенко в "особо опасном регионе" - Гродненской области.

Акции протеста в Белоруссии проходят с 9 августа, когда власти объявили о победе Лукашенко на выборах. На этой неделе противники Лукашенко объявили общенациональную забастовку, однако, по поступающим сообщениям, большинство крупных государственных предприятий работу не остановило.