В центре Ниццы в церкви Нотр-Дам неизвестный с ножом напал на находившихся в базилике прихожан и туристов. Погибли три человека, еще несколько были доставлены в больницы с травмами. Полиция задержала преступника. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал происходящее терактом.

Нападение было совершено в 09:00 по местному времени (11:00 мск). Злоумышленника задержали через десять минут после инцидента. В полиции уточнили, что двое из троих убитых погибли внутри собора. Нападавший также получил ранения и был госпитализирован.

Источник Le Figaro в полиции сообщил, что преступник обезглавил одну из жертв нападения: по одним данным, речь идет о женщине, по другим - о 70-летнем пенсионере.

По данным France Bleu, открыто расследование по факту "убийства и покушения на убийство в связи с террористической деятельностью", совершенных "преступным террористическим сообществом". Расследование поручено судебной полиции и Генеральной дирекции внутренней безопасности (DGSI).

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что при МВД создан кризисный штаб, куда срочно направляются президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс. К расследованию нападения также подключился отдел прокуратуры по вопросам терроризма.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападение совершил радикализированный мусульманин, который, по словам мэра, кричал "Аллах акбар", даже когда ему оказывали медпомощь после задержания. Произошедшее он охарактеризовал как проявление исламского фашизма.

"Нам нужно любой ценой искоренить исламский фашизм на всей территории страны", - заявил мэр. Он сообщил, что из соображений безопасности на время будут закрыты все христианские церкви и другие городские объекты культа. Также будут предприняты дополнительные меры по обеспечению безопасности этих объектов.

Изначально Эстрози сообщал, что в результате нападения погибли два человека, а еще один - в критическом состоянии. Однако затем он озвучил информацию о трех погибших. Кроме того, госпитализирован сам нападавший. Его состояние оценивается как тяжелое. "Личность этого варвара мы еще не установили", - констатировал мэр Ниццы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсолютно ужасающей трагедию в Ницце, но предпочел воздержаться от дальнейших комментариев по этому вопросу, передает ТАСС.

Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l'auteur de l'attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1— Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

После убийства французского учителя Самюэля Пати, показывавшего ученикам карикатуры Charlie Hebdo в рамках курса о свободе слова, Макрон заявил, что собирается усилить контроль за организациями, которые распространяют идеи радикального ислама и посягают на основные ценности французского общества, а также усилить контроль за финансированием мечетей. Он также заявил о кризисе ислама во всем мире и пообещал изменить законы, чтобы еще сильнее отделить религию от государства.

Высказывания президента Франции вызвали акции протеста в ряде стран Ближнего Востока. Президент Турции дважды предложил Макрону "проверить психику" и призвал сограждан бойкотировать французские товары. Заявления Эрдогана осудили в Брюсселе, а представитель Еврокомиссии отметил, что призывы к бойкоту товаров одной из стран ЕС не сблизят Турцию с Евросоюзом. МИД Саудовской Аравии осудил убийство Пати, но призвал Париж не связывать ислам с терроризмом.

27 октября в Восточном Иерусалиме прошла акция в защиту пророка Мухаммеда. В столице Бангладеш Дакке около 40 тысяч человек прошли с протестами к посольству Франции, сожгли изображение Макрона и также призвали бойкотировать французскую продукцию.

Также 27 октября глава МИД Ирана Джавад Зариф вызвал французского временного поверенного Флорана Айдалота и выразил ему протест в связи с позицией Парижа о праве публиковать карикатуры об исламе. Ранее французского посла также вызывали в МИД Пакистана. Премьер-министр страны обвинил Макрона в усугублении раскола в обществе. Парламент Пакистана принял резолюцию, осуждающую публикацию в СМИ карикатур и изображений пророка Мухаммеда.

Кроме того, накануне генеральная прокуратура Анкары возбудила уголовное дело в отношении сотрудников журнала Charlie Hebdo, который опубликовал в соцсетях обложку своего нового номера с карикатурой на лидера Турции Эрдогана. На картинке он в одних трусах сидит с напитком в кресле и, восклицая "О, пророк!", задирает подол платья мусульманки, несущей поднос. Женщина, будучи без нижнего белья, хохочет. Подпись гласит, что Эрдоган "очень игрив в личной жизни".