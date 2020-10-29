Банковский счет Республиканской партии штата Висконсин в США перед выборами подвергся хакерской атаке, в результате которой было украдено 2,3 миллиона долларов, сообщило агентство AP со ссылкой на председателя отделения партии Эндрю Хитта. По его словам, украденные деньги планировалось использовать в последние дни предвыборной кампании на срочные расходы.

Эндрю Хитт отметил, что хакеры манипулировали счетами четырех компаний, которым платили за рассылку электронных писем в поддержку переизбрания президента США Дональда Трампа и за предоставление товаров, в частности, бейсболок в поддержку Трампа. Эту продукцию можно было бы раздавать его сторонникам, передает "Интерфакс".

Республиканец пояснил, что счета и документы были изменены таким образом, что, когда партия оплачивала услуги, деньги уходили хакерам, а не поставщикам. По словам Хитта, в партии заметили подозрительную активность 22 октября и на следующий день обратились в ФБР. Взлом был обнаружен после того, как кто-то обратил внимание на один из выставленных счетов, которого не должно было быть.

Представитель партии Алек Циммерман сообщил, что никакие данные партии украдены не были.

На данный момент на счету отделения Республиканской партии в Висконсине размещено около 1,1 млн долларов, однако сумма постоянно меняется из-за быстрого распределения ресурсов под конец предвыборной кампании.

Хитт заявил, что не в курсе, происходили ли подобные взломы со счетами партии в других штатах, однако отметил, что летом на Национальной конвенции Республиканской партии ее представители призвали пристально отслеживать потенциальную киберактивность.

AP отмечает, что, согласно финансовым отчетам кампании, демократы Висконсина за последние два года собрали около 59 млн долларов, что значительно превышает средства Республиканской партии (23,7 млн долларов).