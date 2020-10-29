Источником информации досье о сговоре президента США Дональда Трампа с российскими властями была бывшая сотрудница РИА "Новости" Ольга Галкина, сообщается в расследовании Wall Street Journal. Издание ссылается на интервью, рассекреченные записи ФБР и обнародованные документы.

В 2016 году Галкина работала на Кипре в филиале компании XBT Holding SA, принадлежащей Алексею Губареву и известной хостингом Webzilla. Тогда подчиненный экс-сотрудника британской разведки Кристофера Стила и бывший одноклассник Галкиной Игорь Данченко попросил ее помочь раскрыть потенциально компрометирующую информацию о связях тогдашнего кандидата в президенты США Дональда Трампа с Россией.

По данным Wall Street Journal, в тот момент Галкина была в ссоре с начальством, которое грозило ей увольнением. В ноябре 2016 года она ушла с работы, а через несколько недель передала Данченко информацию для доклада, в том числе с обвинением в адрес бывшего работодателя. Как добавляет издание, Галкина была источником информации о том, что Webzilla участвовала во взломах во время президентских выборов 2016 года.

Кроме того, именно Галкина, по версии Wall Street Journal, упомянула Губарева как хакера, нанятого российскими спецслужбами. Она же предположительно "стояла за утверждением", что в 2016 году адвокат Трампа Майкл Коэн провел секретную встречу с сотрудниками российской разведки в Праге, где обсуждал, как заплатить хакерам. Галкина получила вопросы издания, но не ответила на них.

Согласно резюме Галкиной, с 2003-го по 2005 год она работала в агентстве РИА "Новости", затем пресс-секретарем губернатора Саратовской области, после чего занимала пост замглавы администрации Саратова. Кроме того, Галкина вела блог в "Живом Журнале" под ником milonga.

В 2016 году издание BuzzFeed опубликовало "досье Трампа" - доклад подготовленный бывшим сотрудником MI6 Стилом. В нем говорилось, что летом 2016 года российские спецслужбы предоставляли Трампу информацию и шантажировали его компроматом. При этом издание признавало, что часть информации в докладе не проверена и, предположительно, в принципе непроверяема.

Так, согласно отчету, российская разведка располагает видеозаписью того, как Дональд Трамп развлекался с проститутками в московской пятизвездочной гостинице "Ритц-Карлтон" класса люкс в том номере, где ранее останавливался Барак Обама с супругой, причем проститутки мочились друг на друга. Из отчета бывшего сотрудника британской разведки, работавшего в России в 1990-х годах, следовало, что Трамп настолько ненавидит Обаму, что нанял двух российских проституток, чтобы залить мочой ту кровать, на которой спал действующий на тот момент американский президент.

Трамп назвал досье "фальшивыми новостями", а впоследствии призвал экстрадировать Стила в США и бросить в тюрьму. "Больной лжец, которому платили жуликоватая Хиллари (Клинтон) и национальный комитет Демократической партии", - написал Трамп в своем Twitter.