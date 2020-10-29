Разработка американской вакцины от коронавируса заняла бы годы, если бы президентом страны был демократ Джозеф Байден. Такое мнение, как передает ТАСС, нынешний глава вашингтонской администрации республиканец Дональд Трамп выразил в четверг, выступая перед своими сторонниками во Флориде.

"Если бы у власти был Джо, у вас бы не было вакцины четыре года", - сказал американский лидер. Трансляцию мероприятия вели американские новостные телеканалы.

"Мой план для Америки предоставит безопасную вакцину. Она будет у вас через несколько недель. <...> Пожилые будут первыми в очереди на ее получение. И мы сделаем ее доступной для всех бесплатно", - добавил американский лидер.

Напомним, о том, что США планируют объявить о готовности американской вакцины от COVID-19 в ближайшее время, Трамп заявил во время заключительного раунда предвыборных теледебатов с кандидатом от Демократической партии Джозефом Байденом 22 октября.

Как пообещал тогда американский президент, вопросами распространения вакцины в стране занимается Пентагон. Он также перечислил компании, которые занимаются разработкой вакцины. Среди них - Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer и другие.

В середине сентября Трамп заявил, что вакцина против коронавируса в США может появиться через "три-четыре недели". В начале сентября он утверждал, что США рассчитывают получить вакцину до конца октября, до президентских выборов.