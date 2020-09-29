От коронавируса в мире умерло уже более 1 миллиона человек

Pixabay.com США занимают первую строчку и по числу заразившихся: общее число инфицированных в стране превышает 7 миллионов человек. Индия на втором месте с более чем 6 млн заболевших

coronavirus.jhu.edu

Число жертв коронавируса в мире превысило 1 миллион человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. На момент написания заметки число умерших составляет 1 миллион 1800 человек. Больше всего жертв инфекции отмечено в США (205 085), следом идет Бразилия (142 058), на третьем месте Индия (96 318).

Мексика занимает четвертую строчку с 76 603 умерших. В Великобритании умерли 42 090 человек. В десятку также входят Италия (35,8 тыс. умерших), Перу (32,3 тыс.), Франция (31,7 тыс.), Испания (31,4 тыс.), Иран (25,8 тыс.). Россия, где на утро 29 сентября умерло 20 385 человек с начала пандемии, занимает 12-ю строчку после Колумбии.

США занимают первую строчку и по числу заразившихся: общее число инфицированных в стране превышает 7 миллионов человек. Индия на втором месте с более чем 6 млн заболевших. На третьей строчке Бразилия (4,7 млн), Россия - на четвертой (1,16 млн).

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш выпустил видеообращение в связи с тем, что число умерших от коронавируса перевалило за 1 миллион. Он назвал эту цифру "ужасающей вехой" и призвал учиться на своих ошибках. "Это ошеломляющая цифра. При этом нельзя забывать, что это жизнь каждого отдельного человека. Это чьи-то матери, отцы, братья, сестры, друзья и коллеги", - сказал он.

Генсек отметил, что особая жестокость пандемии заключается в невозможности как следует проститься с умирающим родственником. При этом все еще не видно конца распространению вируса, констатировал Гутерриш. Люди продолжают терять работу, срывается образовательный процесс, происходит "переворот в нашей жизни".

"Мы можем преодолеть это испытание. Но мы должны учиться на своих ошибках. Важно ответственное лидерство. Важна наука. Важно сотрудничество. Дезинформация же убивает", - сказал генсекретарь ООН. Он призвал внести свой вклад в спасение жизней, пока продолжаются "неустанные поиски" вакцины от коронавируса: соблюдать социальную дистанцию, носить маски, мыть руки.

Накануне директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что реальное число смертей от коронавируса в мире выше, чем свидетельствует статистика. На прошлой неделе он констатировал, что к началу массовой вакцинации число умерших может достичь 2 млн человек и даже превысить это число, если страны не будут принимать меры по сдерживанию пандемии.