Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире российского телеканала "Россия 1" обменялись обвинениями в адрес друг друга в свете событий в Карабахе, и оба заявили о невозможности на данный момент переговорного процесса.

Обе стороны коснулись темы причастности Турции к вооруженному конфликту в Карабахе. По утверждению Пашиняна, Турция активно вовлечена в боевые действия, а ее военные инструкторы и высокопоставленные военные находятся в командных пунктах Азербайджана. Более того, "местами они даже руководят военными действиями", сказал он. Кроме того, Пашинян утверждает, что в Азербайджан переброшены и наемники из Сирии, а в азербайджанских населенных пунктах "произошли стычки между наемниками и местными жителями".

"Международное сообщество должно решительно осудить агрессивные действия и агрессию Азербайджана, а также Турции, потребовать, чтобы Турция вообще вышла из этого региона. Потому что военное присутствие Турции на Южном Кавказе ничего хорошего не обещает", - приводит РИА "Новости" слова Пашиняна.

Премьер Армении заявил, что последние события на фронте должны были убедить Азербайджан, "что нет военного решения конфликта". "Это война не началась с нуля, в течение долгого времени. Азербайджанское правительство развивает риторику ненависти против армян... Надеемся, что эти события и та ситуация, которую мы сейчас имеем, убедят Азербайджан, что нет военного решения нагорно-карабахского конфликта", - добавил Пашинян.

Однако никаких переговоров с Баку сейчас не будет, заявил армянский премьер. "Что касается конкретных переговоров, для переговоров нужно иметь соответствующую атмосферу, очень трудно говорить о переговорах, особенно о его содержании, когда идут конкретные военные действия", - сказал Пашинян в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Премьер подчеркнул, что Ереван воспринимает действия Баку как "экзистенциальную угрозу" для всего армянского народа, "как войну, которая была объявлена армянскому народу, и мы сейчас просто вынуждены использовать право на самооборону".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь также заявил, что переговоры с Арменией сейчас невозможны. По его словам, Ереван выдвигает неприемлемые требования. "Армянский премьер-министр публично заявляет, что Карабах - это Армения и точка. В таком случае о каком переговорном процессе может идти речь. Суть выработанных Минской группой ОБСЕ принципов заключается в том, что территории вокруг бывшей Нагорно-Карабахской автономной области должны быть переданы Азербайджану, а если он говорит, что Карабах - это Армения, и говорит, что мы должны вести переговоры с так называемым марионеточным режимом Нагорного Карабаха, тем самым пытается поломать формат переговоров, который существует 20 лет", - сказал глава государства.

Алиев подчеркнул, что в принципе Баку привержен переговорам по Нагорному Карабаху. "Мы привержены переговорам, но с армянской стороны видим совершенно противоположные действия", - сказал он, отметив, что Азербайджан "привержен принципам урегулирования, которые выработаны годами, и, более того, мы заявляли неоднократно, что мы привержены и формату переговоров".

Однако в данный момент "мы вынуждены были дать адекватный ответ агрессору. И таким образом защитить свой народ, своих людей и свою землю", добавил президент Алиев.

Он также ответил на обвинения со стороны Армении в том, что Азербайджан использует в нынешнем конфликте военную помощь Турции. "Турция в данном конфликте не участвует", а слухи об этом "носят провокационный характер, как принято сейчас это говорить, это фейк ньюс", сказал президент Азербайджана. По его словам, Турция лишь оказывает "моральную поддержку", являясь союзником и братской страной Азербайджану. Комментируя информацию об участии наемников из Сирии, Алиев заявил, что "никакой необходимости в этом нет", так как у Азербайджана подготовленная армия, очень большой мобилизационный резерв.

Алиев особо подчеркнул, что турецкие истребители F-16 не задействованы в карабахском конфликте. "Недавно мне сообщили, что такая новость появилась в информационном пространстве. Она ничем не подтверждена. Турецкие ВВС никоим образом не участвуют в боевых действиях. Сегодня с учетом современных технологий сложно, что-то скрыть, легко проверить, что это очередная провокация", - отметил он.

На фоне взаимных обвинений Азербайджана и Армении руководство России призывает стороны конфликта немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации.

Президент РФ Владимир Путин за последние три дня провел два телефонных разговора с премьер-министром Армении. В воскресенье, 27 сентября, он заявил, что необходимо "предпринять все усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное - нужно прекратить военные действия". А в сегодняшнем разговоре, который состоялся по инициативе армянской стороны, Владимир Путин "выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями" и сообщил о "настоятельной необходимости прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса".

Во вторник, 29 сентября, в Совете безопасности ООН должно состояться экстренное заседание по ситуации в Нагорном Карабахе. Встреча пройдет в закрытом формате. Генсек ООН уже провел переговоры с лидерами Азербайджана и Армении.

В свою очередь в США, призывая к немедленной деэскалации, прекращению огня и возобновлению переговоров между Арменией и Азербайджаном, обращаются и к России с требованием прекратить поставки оружия обеим сторонам конфликта. Как заявил кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден, третьи страны должны придерживаться политики невмешательства в боевые действия, чтобы ситуация не переросла в региональный конфликт. По его словам, нынешние власти США должны добиваться от России прекращения поставок оружия обеим сторонам конфликта и настаивать на увеличении количества наблюдателей на границе спорной территории.

Новый виток старого конфликта

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

В минувшее воскресенье, 27 сентября, Минобороны Азербайджана заявило, что армия Армении совершила обстрел ряда населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, что привело к жертвам среди гражданского населения и военных.

В свою очередь, в Минобороны Армении заявили, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам", однако они были организованы находящимися у линии соприкосновения сторон азербайджанскими силами с тем, чтобы, по мнению официального Еревана, "начать наступление" на карабахском направлении.

В самой непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артобстрелу подверглась, в частности, столица Степанакерт, в связи с чем власти Арцаха призвали население укрыться в убежищах, а позднее объявили в регионе военное положение и мобилизацию.

Об аналогичных шагах впоследствии объявили и в Армении. Всеобщая мобилизация стала первой подобной акцией в новейшей истории республики.Президент Азербайджана Ильхам Алиев ввел военное положение в ряде городов и регионов страны и объявил о действии комендантского часа и о частичной мобилизации.