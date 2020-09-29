Германия выслала в Россию особо опасного исламиста, которого не удавалось депортировать 15 лет

Pixabay.com Представитель берлинской полиции отметил, что среди уроженцев Чечни есть люди с опытом боевых действий, которые не стесняются применять оружие, в том числе ножи, пистолеты и автоматы Калашникова

Pixabay.com

Власти федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия (СРВ) выслали в Россию особо опасного исламиста, который проживал в Германии под именем Рашид К.. Как пишет DW, земельное министерство по делам детей, семьи, беженцев и интеграции подтвердило, что на родину в РФ возвращен "иностранец, которого полиция считает потенциально опасным и который уже неоднократно подвергался уголовному преследованию".

В министерстве отметили, что высылка Рашида К. была до сих пор невозможной, поскольку властям не удавалось установить его личность. "Лишь после того как этот человек был опознан властями Российской Федерации под подлинным именем и получил удостоверяющие личность документы, депортацию наконец удалось осуществить", - пояснили в ведомстве.

Исламист, называвший себя, помимо прочих имен, Рашидом К., прибыл в Германию в 2004 году предположительно из Чечни. Его ходатайство о предоставлении политического убежища в ФРГ было отклонено еще в 2005 году. Однако в то время Рашида К. выслать из Германии не удалось, так как, по заявлению российских властей, этот человек был им неизвестен. В 2019 году дело Рашида К. вызвало в Германии резонанс, поскольку его лишь с третьей попытки удалось отправить в следственный изолятор, хотя у него дома был обнаружен пистолет с глушителем и боеприпасы.

В Германии проживает до 50 тысяч выходцев с Северного Кавказа, причем около 80 процентов из них - чеченцы. При этом приток соискателей убежища из северо-кавказского региона не иссякает. Депортация же преступников, чья вина доказана, сталкивается с различными трудностями.

Злоумышленники чеченского и в целом северокавказского происхождения являются прочной составной частью структур организованной преступности в Берлине, и все чаще фигурируют в качестве подозреваемых в крупных конфликтах с применением насилия. Меняется и сфера их преступной деятельности: если раньше их привлекали в качестве грубой физической силы, то теперь они сами начали зарабатывать в разных сферах теневой экономики: чеченцы берут под контроль наркоторговлю и "крышевание".

Представитель берлинской полиции отметил, что среди уроженцев Чечни есть люди с опытом боевых действий, которые не стесняются применять оружие, в том числе ножи, пистолеты и автоматы Калашникова. Найти переводчика с чеченского и, тем более, внедрить агента в ряды злоумышленников крайне трудно: чеченцы, по словам полицейских, демонстрируют уровень сплоченности, который необычен даже для организованной преступности.

Как пояснили в полицейском управлении Берлина, в кругах злоумышленников чеченского происхождения нет уважения к государственной власти. При этом у них сильно развиты своеобразные представления о чести, уходящие корнями в родоплеменное общество.