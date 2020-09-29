Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмад Аль-Сабах скончался в возрасте 91 года, сообщил межарабский телеканал аль-Арабийя со ссылкой на заявление кувейтского королевского дворца. Эмир скончался в США, где он находился на реабилитации после операции.

Джабер ас-Сабах в последние годы тяжело болел. В начале августа 2020 года, после операции, которую его канцелярия назвала успешной, эмир отправился на лечение в США. Официальные представители главы государства не раскрывали состояние его здоровья, передает "Интерфакс".

Джабер ас-Сабах родился в 1929 году в период, когда формировалось современное Кувейтское государство. Он член кувейтской королевской семьи. Сорок лет он занимал пост министра иностранных дел Кувейта, затем возглавил правительство страны, а позднее взошёл на королевский трон.

Эмиром Кувейта шейх Сабах аль-Ахмад Аль-Сабах стал в 2006 году, после того как наследный принц Саад аль-Абдулла ас-Салем ас-Сабах, который должен был встать во главе страны, был отстранен из-за резкого ухудшения здоровья. Он пользовался большим авторитетом в связи с посреднической деятельностью и попытками найти решение региональных конфликтов.

В частности, Ас-Сабах возглавил конференцию стран-доноров для помощи Сирии, в результате которой удалось собрать сотни миллионов долларов.

США, Иордания, Иордания, Египет и Ливан выразили свои соболезнования в связи с уходом эмира Кувейте. В Иордании объявлен 40-дневный траур.

Associated Press пишет, что преемником, вероятно, станет сводный брат эмира, 83-летний шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. До этого времени он занимал пост министра внутренних дел и заместителя командующего национальной гвардией. Шейх Наваф Аль-Сабах фактически руководил страной в период нахождения Сабаха Аль-Сабаха на лечении в США.