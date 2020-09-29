Находящийся с визитом в Литве президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Вильнюсе. Как сообщает портал Delfi, Тихановская получила обещание помощи в стремлении к переговорам по урегулированию политического кризиса и освобождению политических заключенных.

"Он сказал, что время очень важно, поскольку многие люди страдают от режима, множество людей находится в тюрьмах, и он сделает все, чтобы помочь, чтобы все политические заключенные были отпущены", - рассказала Тихановская. Она поблагодарила Макрона от имени белорусского народа за его публичное непризнание легитимности президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Тихановская заявила, что белорусский народ выступает за проведение новых выборов в этом году, и назвала ОБСЕ лучшей платформой для проведения международных переговоров на эту тему. Она подчеркнула, что готова говорить со всеми сторонами, в том числе с Россией, об организации переговоров и выходе Белоруссии из кризиса.

"Чем дольше мы погружаемся в кризис, тем больше он забирает жертв. Поэтому мы заинтересованы приступить к переговорам как можно быстрее", - приводит слова Тихановской ее пресс-служба в Telegram-канале "Пул первой". Она отметила, что Макрон "отлично информирован о белорусской ситуации, следит за событиями и поддерживает белорусов" в борьбе за свободу.

Сам Макрон после встречи с Тихановской заявил, что будет стремиться к посредничеству Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в урегулировании кризиса в Белоруссии. "Не Франция будет посредником... ОБСЕ должна осуществлять это посредничество", - отметил президент, слова которого приводит РИА "Новости". Он отметил, что Париж, Берлин и Евросоюз стремятся подтолкнуть белорусские власти к согласию на посредничество ОБСЕ.

"И для этого мы будем, с одной стороны, вести санкционную политику, и с другой стороны - диалог с Россией. Потому что этот результат мы не можем получить без вовлечения президента Путина на данном этапе", - сказал Макрон. По его словам, разговор на эту тему с президентом РФ уже состоялся. "Теперь наша цель заключается в том, чтобы такое посредничество состоялось в ближайшие дни или недели", - сказал французский лидер (цитата по ТАСС).

По его мнению, Белоруссия "нуждается в таком процессе, который бы обеспечил мирный переход власти. Это позволило бы признать все составляющие части гражданского общества страны, обеспечить освобождение из тюрем тех, кто находится там за свою политическую деятельность. И провести свободные выборы под международным наблюдением".

Накануне Макрон заявил, что Франция не признает Лукашенко президентом Белоруссии и поддерживает введение санкций ЕС для должностных лиц белорусского режима. Он также выразил уважение всем белорусам и поблагодарил за смелость Светлану Тихановскую. "Она очень смело поступила и с точки зрения личной, и с точки зрения семейной позиции", - заявил Макрон.

27 сентября президент Франции дал интервью газете Le Journal du Dimanche, в котором заявил, что Александр Лукашенко должен покинуть свой пост. "То, что происходит в Белоруссии, - это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и цепляется силой. Понятно, что Лукашенко должен уйти", - заявил Макрон.

В ответ на это Лукашенко заявил, что по логике Макрона, он сам должен был уйти с поста, когда на улицы Парижа начали выходить "желтые жилеты". "Годы идут, "жилеты" до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих пор в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением", - привела слова Лукашенко его пресс-служба (цитата по агентству "БелТА"). Лукашенко также напомнил о проблемах Франции с движением Black Lives Matter и мусульманскими протестами в Марселе и Лионе.

"Подсуммировав все это, Минск жестом доброй воли готов предложить себя в качестве универсальной и доказавшей свою эффективность переговорной площадки - для мирной передачи власти любой из вышеназванных групп", - добавил Лукашенко. Он посоветовал Макрону "как опытный политик - незрелому" "поменьше смотреть по сторонам" и заниматься внутренними проблемами Франции. По его мнению, Макрону также не стоит уделять "слишком много внимания" Светлане Тихановской, чтобы не получить проблем "у себя дома".