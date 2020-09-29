Пресс-служба Президента Республики Беларусь Белорусский госканал распространил фейк о выдвижении Лукашенко на Нобелевскую премию мира и порадовался за него

Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Белорусский госканал ОНТ в своем Telegram-канале сообщил о выдвижении президента Белоруссии Александр Лукашенко на Нобелевскую премию мира. В сообщении говорится, что заявку в Нобелевский комитет направила "член президентского совета по развитию науки, доцент БГПУ им. Максима Танка, кандидат социологических наук Галина Коваленко".

"По ее мнению, Александр Лукашенко в 2020 году в качестве действующего президента страны не допустил анархии, иностранной интервенции и гражданской войны. Достойный кандидат!" - написал ОНТ. Белорусские СМИ заметили, что сообщение телеканала почти дословно повторяет заметку с сатирического сайта ИА "Панорама", публикующего выдуманные новости.

Каждое сообщение на портале помечается подписью: "Все тексты на этом веб-ресурсе представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями". Однако журналисты все равно регулярно попадаются на удочку и выдают пародийные заметки за реальные.

В заметке ИА "Панорама" о "выдвижении" Лукашенко приводится "цитата" якобы подавшей заявку Коваленко: "Я считаю, что наш президент больше всех заслуживает этой премии, потому что он сохранил мир в государстве. Другие кандидаты попросту притянуты за уши, не исключаю, что всё уже решено и без нас между крупными игроками, но я считаю, что регистрация Александра Лукашенко в качестве кандидата уже значит, что он легитимный и его заслуги как минимум признают на мировом уровне".

"Медуза" отмечает, что в действительности "доцент БГПУ Галина Коваленко" встречается только в двух материалах "Панорамы": о выдвижении Лукашенко на Нобелевскую премию и о том, что 82% россиян хотели бы видеть его на посту президента своей страны. Вслед за ОНТ на фейковую новости повелись российские издания "Утро.ру" и "Правда.ру", причем первое напрямую и всерьез сослалось на "Панораму", а второе вообще не стало указывать источник информации.

Ранее сообщалось о выдвижении на Нобелевскую премию мира президента США Дональда Трампа, российского оппозиционера Алексея Навального и президента РФ Владимира Путина. Официально Нобелевский комитет не разглашает номинантов на премию мира в течение 50 лет с момента вручения премии за конкретный год и не раскрывает сопряженную с формированием списков информацию.

По завещанию Альфреда Нобеля, Нобелевскую премию мира вручают с 1901 года вручают "тому, кто больше и лучше всех потрудился для укрепления братства между народами, для того, чтобы распустить или сократить действующие армии, или тому, кто способствовал проведению мирных переговоров".

Согласно регламенту Нобелевского комитета в Осло, правом на выдвижение кандидатов могут воспользоваться члены парламентов и правительств, а также главы государств; судьи международного суда и арбитража в Гааге; сотрудники Института международного права в Генте; члены международного правления Международной женской лиги за мир и свободу; профессора университетов, почетные профессора и доценты истории, социальных наук, права, философии, теологии и религии, ректоры университетов и директора университетов (или их эквиваленты), директора институтов исследования мира и институтов внешней политики; лауреаты Нобелевской премии мира, действующие и бывшие члены норвежского Нобелевского комитета и его бывшие советники.

В случае с Трампом и Навальным люди, выдвинувшие их на соискание премии, соответствуют указанным критериям: Трампа выдвинул депутат норвежского парламента Кристиан Тибринг-Гьедде, Навального - группа российских и зарубежных профессоров, включая профессора социологии из Ратгерского университета в Нью-Джерси Сергея Ерофеева. Путина же выдвинул писатель Сергей Комков, ни один из титулов которого не дает ему права подавать заявки в Осло.

Комков называет себя профессором и носит звания члена-корреспондента Российской академии естественных наук, вице-президента Международной академии духовного единства народов мира, а также члена Международной академии наук педагогического образования. В действительности, отмечает "Новая газета", все перечисленные заведения - не академии в строгом смысле слова, а лишь общественные объединения, известные своими альтернативными, антинаучными и не всегда безвредными теориями.

Пока что Путин, Трамп и Лукашенко удостоились только шуточной Шнобелевской премии "за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи".