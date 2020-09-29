Santiaga / DepositPhotos The Guardian рассказала о вербовке сирийских добровольцев для охраны азербайджанской границы

Santiaga / DepositPhotos

Сирийцы, проживающие в провинции Идлиб, контролируемой повстанцами, заявили, что некая турецкая фирма проводит среди них набор добровольцев для передислокации в Нагорный Карабах для охраны азербайджанской границы и стратегических нефтяных объектов. По информации The Guardian, некоторые сирийцы уже заключили контракты.

Эксперты полагают, что своими действиями Турция не только демонстрирует аппетиты на распространение влияния за рубежом, но и открывает третий фронт в противостоянии с Россией. Дипломатический конфликт между этими двумя странами начался несколько лет назад на почве событий в Ливии и Сирии.

Трое сирийских собеседников Guardian рассказали, что предложение частной турецкой компании, гарантирующей работу за границей, - большая удача для жителей страны, измученных десятилетием войны и бедностью. По их словам, набор начался месяц назад. Собеседники газеты говорят, что работодатели сначала перевезут их через границу на территорию Турции, а оттуда переправят в Азербайджан.

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Контракты предлагаются на срок от трех до шести месяцев, сумма - 700-1000 долларов. Это намного больше, чем сирийцы могут заработать дома. Повстанцам, продолжающим борьбу против президента Сирии Башара Асада, к примеру, Анкара платит всего 50-70 долларов в месяц.

Присутствие наемников из-за рубежа может еще больше усугубить конфликт между Баку и Ереваном, пишет издание, перевод статьи которого приводит Русская служба BBC. Кроме того, этот регион вызывает большой интерес Запада, так как является важным участком региональных нефте- и газопроводов. Но в то время, как большая часть международного сообщества, включая Россию, призвала стороны к деэскалации, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал Баку полную поддержку, подчеркивает Guardian.

Несколько источников в Сирийской национальной армии (СНА) говорят, что первая партия из 500 сирийских боевиков и включающая двух командиров, уже прибыла в Азербайджан. Слухи были подкреплены несколькими непроверенными видео в социальных сетях, на которых якобы показывают вооруженных сирийских повстанцев, едущих по азербайджанской дороге и поющих боевые песни.

Правительство Армении и российские СМИ утверждали, что в Нагорном Карабахе уже находятся до 4000 сирийских бойцов, однако в Баку отвергли эти утверждения, назвав их "чепухой". Источник в министерстве обороны Турции также заявил, что поддержка его страны заключается в военном консультировании и обучении вооруженных сил Азербайджана. "Министерство обороны Турции не занимается вербовкой или переводом ополченцев в любую точку мира", - добавил он.

В свою очередь, Минобороны Азербайджана заявило, что на стороне Армении воюют "прибывшие из Сирии и других стран Ближнего Востока люди". В связи с этим Европейский Союз 28 сентября предупредил третьи страны, чтобы они не вмешивались в боестолкновения в Карабахе. По словам представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, Брюссель пока не может подтвердить сообщения о присоединении к конфликту внешних сил, но любое внешнее вмешательство в этот конфликт недопустимо.