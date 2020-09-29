Министерство обороны Армении сообщило, что турецкий истребитель F-16 сбил Су-25 армянских ВВС, передает "Интерфакс". "Во время воздушного боя турецкий F-16 в воздушном пространстве Армении сбил Су-25 ВВС Армении, пилот погиб", - сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook. Турецкий истребитель, по ее утверждению, находился на высоте 8200 метров и глубине 60 км на армянской территории.

Согласно сообщению, турецкие истребители F-16 во вторник обеспечивали удары азербайджанских истребителей Су-25 и беспилотников "Байрактар" по армянским населенным пунктам и подразделениям вооруженных сил Армении.

"Сегодня в 10.30 принадлежащие ВС Турции истребители F-16 вылетели из аэропорта "Гянджа" в Азербайджане и обеспечивали удары азербайджанских истребителей Су-25 и турецких беспилотников "Байрактар" из азербайджанского аэропорта Даляр" по армянским населенным пунктам Варденис, Мец Масрик, Сотк и сухопутным подразделениям ВС Армении", - написала Степанян, добавив, что армянская авиация в это время оказывала поддержку войскам ПВО Армении.

Министерство обороны Азербайджана опровергает информацию о том, что армянский самолет СУ-25 был сбит истребителем F-16. "Это очередная дезинформация армянской стороны", - сказал агентству "Интерфакс-Азербайджан" начальник пресс-службы министерства обороны Вагиф Даргяхлы. Он не стал комментировать сообщения армянской стороны о том, что F-16 якобы вылетел из Азербайджана. Кроме того, пресс-секретарь заявил, что у ВВС Азербайджана нет истребителей F-16, подчеркнув, что говорит об этом второй раз в течение дня.

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, которого цитирует Bloomberg, также заверил, что ВВС страны не сбивали армянский боевой самолет.

Ожесточенные бои в зоне карабахского конфликта продолжаются. С обеих сторон есть потери в живой силе и технике.

Напомним, 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале военной операции на всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) со стороны Азербайджана. В Армении и НКР объявлено военное положение, проводится мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.