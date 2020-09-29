Госдепартамент объявил награду $20 млн за информацию, которая приведет к поимке трех бывших венесуэльских чиновников, обвиняемых Вашингтоном в наркотрафике в США, передает ТАСС.

Госдепартамент объявил о вознаграждении до 10 млн долларов за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению бывшего главы финансовой разведки Венесуэлы Педро Луиса Мартин-Оливареса, и до 5 млн долларов за арест бывшего главы Интерпола в Венесуэле Родольфо Мактурк-Мору и бывшего главы антинаркотического подразделения полиции Хесуса Альфредо Итриаго. Об этом сказано в заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

Все трое бывших венесуэльских чиновника скрываются от правосудия, напомнили в Вашингтоне. США инкриминируют данным лицам участие в незаконных поставках наркотиков.

"Госдепартамент привержен поддержке правоохранительных органов и общегосударственному подходу по борьбе с транснациональной оргпреступностью, а также содействию венесуэльскому народу в восстановлении демократии", - говорится в тексте.