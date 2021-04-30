Белоруссия попросила США оказать правовую помощь, выдав фигурантов дела о госперевороте

Фотобанк Moscow-Live / Будишевский Николай

КГБ Белоруссии направил в Вашингтон просьбу об оказании правовой помощи по делу о госперевороте. Как сообщил госагентству БелТА официальный представитель Комитета государственной безопасности Андрей Ярош, ожидается, что правоохранительные органы США установят местонахождение фигурантов дела, допросят их и выполнят "иные следственные и процессуальные действия" для изучения всех обстоятельств дела.

По его словам, в качестве обвиняемых по уголовному делу, возбужденному КГБ по ч.1 ст.357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти) УК, привлечены 9 человек. Это Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар. Первые четверо содержатся в следственном изоляторе КГБ, тогда как в отношении остальных принято решение о заочном аресте.

"Одновременно инициирован вопрос об экстрадиции названных лиц в Беларусь. Аналогичные поручения в отношении Игоря Макара и Виталия Макаренко в ближайшее время будут направлены в Литву и Украину соответственно", - заявил официальный представитель КГБ. Он подчеркнул, что Комитет госбезопасности ожидает от американских и других иностранных партнеров оперативной и всесторонней проработки наших запросов, а также положительного решения вопросов об экстрадиции пятерых других фигурантов дела в Белоруссию.

17 апреля глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на него и его сыновей готовилось покушение, якобы одобренное высшим политическим руководством США. ФСБ РФ в тот же день сообщила, что помогла предотвратить госпереворот в Белоруссии на 9 мая. Белорусская оппозиция сочла заявления о попытке госпереворота провокацией российских и белорусских спецслужб, тогда как в Белом доме заявление Лукашенко о планах властей США совершить на него покушение назвали безосновательным.

Позднее Лукашенко заявил, что фигуранты дела о госперевороте разработали несколько сценариев его устранения. Первый сценарий предусматривал устранение президента на параде 9 мая, второй предполагал нападение на президентский кортеж, а по третьему сценарию вооруженные люди должны были напасть на загородную резиденцию президента. После госпереворота оппозиция собиралась просить ввести в Белоруссию войска НАТО, а сами мятежники якобы рассчитывали с помощью армии блокировать Минск вместе с находящимися в городе силами ОМОН, внутренних войск, МВД и КГБ, после чего началась бы "самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна". После этого, по словам президента, Минск должны были отключить от системы энергоснабжения.