Турецкое агентство по лекарствам и медицинскому оборудованию одобрило вакцину от коронавируса "Спутник V" для экстренного применения в стране

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

Турецкое агентство по лекарствам и медицинскому оборудованию одобрило вакцину от коронавируса "Спутник V" для экстренного применения в стране, сообщает турецкое агентство Anadolu. Разработчик препарата Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил, что Министерство здравоохранения Турции уже зарегистрировало российскую вакцину.

"Турция стала 63-й страной, где одобрено применение "Спутник V". Общее количество населения этих стран превышает 3,2 млрд человек", - сообщается на сайте фонда. Кроме того, 26 апреля РФПИ и турецкая фармацевтическая компания Visсoran Ilac договорились о производстве вакцины "Спутник V" в Турции.

На этой неделе Турция подписала контракт на поставку 50 миллионов доз российской вакцины. Согласно заявлению, вся партия препарата поступит в течение шести месяцев, а поставки начнутся уже в мае.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил после пятничной молитвы в Стамбуле, что готов лично обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным поставки препарата, если это потребуется, и опроверг возможность нехватки вакцин в Турции.

Эрдоган также отметил, что в Турции "нет проблем с обеспечением населения вакцинами" против коронавируса. "У нас имеются вакцины. И их достаточно, поэтому я не принимаю никаких домыслов на этот счет. Помимо России, с Германией есть определенные договоренности о поставках. И мы работаем над отечественной вакциной", - сказал он.

Турция находится на пятом месте по числу заболевших в мире. В старне введен локдаун с 29 апреля до 17 мая: все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных с властями, закрыты. Междугородные поездки осуществляются по обязательному разрешению.

"Спутник V" пока не получил разрешение на применение в Евросоюзе. РФПИ подал заявку на регистрацию препарата в январе, в марте европейский регулятор EMA приступил к экспертизе регистрационного досье препарата.