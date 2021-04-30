Президент Киргизии Садыр Жапаров

President.kg Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

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Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон по телефону обсудили меры по скорейшей деэскалации ситуации на границе и договорились об очной встрече во второй половине мая, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу киргизского лидера. По информации аппарата президента Киргизии, главы государств договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путем.

Переговоры правительственных делегаций сторон по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы состоятся 1 мая на территории Баткенской области.

Премьер Киргизии Улукбек Марипов прервал визит в РФ из-за конфликта на границе с Таджикистаном. По словам представителя кабмина, Марипов должен был вернуться 1 мая. "Программа рабочей поездки главы правительства изменена. В настоящее вредя он находится в городе Ош", - отметил он. В правительстве не комментируют, отправится ли премьер-министр в граничащую с Таджикистаном Баткенскую область.

Глава МИД Киргизии Эрмек Кыштобаев заявил на пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопрос журналистов, что вопрос введения миротворческих сил на границу с Таджикистаном не рассматривается. Он также сообщил, что Киргизия и Таджикистан не обменивались нотами протеста в связи с вооруженным конфликтом на границе двух стран.

Напомним, киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - неделимитированные участки.

Как написала в пятницу газета "Коммерсант", на этот раз таджикская сторона решила установить камеры видеонаблюдения на территории участка "Головной водораздел", чтобы не допустить ограничения доступа к воде. Пограничный отряд Киргизии потребовал приостановить работу по установке видеокамер. Стороны не пришли к единому мнению, что привело к обострению конфликта с применением оружия.

28 апреля произошла стычка между пограничниками на киргизско-таджикской границе, а уже 29 апреля киргизские и таджикские силы вступили в вооруженный конфликт, обвинив друг друга в эскалации ситуации. Вечером в четверг стороны договорились о прекращении огня, однако, по данным на утро пятницы, ситуация на границе остается напряженной. Крупных боестолкновений не отмечается, но при этом фиксируются локальные перестрелки.

По последним данным Минздрава Киргизии, в ходе перестрелки за медицинской помощью обратились 154 человека, 31 человек погиб. "Среди погибших есть как военнослужащие, так и мирные жители. Особо тяжелые пострадавшие переведены на лечение в Бишкек. В Баткен прибыли нейрохирурги для оказания помощи и проведения операций раненым", - сообщил заместитель министра здравоохранения страны Жалалидин Рахматуллаев.

Первый замминистра здравоохранения Ализа Солтонбекова сообщила на брифинге, что 23 военнослужащих Киргизии получили ранения. По ее словам, личности десяти пострадавших уточняются, пока неясно, гражданские это лица или военные.

Официальных данных о потерях с таджикской стороны нет, по данным местных СМИ, в ходе конфликта погибли до 10 граждан Таджикистана, более 90 пострадали.