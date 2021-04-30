Президент США Джо Байден и его жена Джилл рассказали, что планируют завести кошку, новый питомец присоединится к их двум собакам, которые уже живут в Белом доме. Президент и первая леди подтвердили в интервью телеканалу NBC News, что намерены завести кошку, сообщает "Интерфакс".

Это случится совсем скоро, рассказала первая леди США. На вопрос, его ли это идея, президент коротко ответил: "Нет, но это легко". "Она ждет своего часа", - сказала Джилл Байден.

У Байденов две немецких овчарки, 13-летний Чемп и трехлетний Мейджор. После переезда в Белый дом Мейджор занервничал и начал атаковать людей. После того как он сильно покусал сотрудника Секретной службы, обоих псов вернули в дом Байдена в Делавэре. Мейджор прошел курс перевоспитания у кинолога. Собак вернули в Белый дом. Ведущий шоу высказал опасение, что Мейджору снова будет непросто.

Джилл Байден заверила, что пса подготовили: "Его приводили в приют с кошками, и он прекрасно себя вел". Она добавила, что Мейджор - милый и доброжелательный пес.

Последним президентом США, чья кошка жила в Белом доме, был Джордж Буш-младший. Его кошка по кличке Индия скончалась прямо перед тем, как он с женой выехали из Белого дома в январе 2009 года. Президент Дональд Трамп в Белом доме животных не заводил.