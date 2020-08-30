Корреспондент ТАСС Иван Колыганов в воскресенье был задержан в Минске, передает агентство.

В сообщении, пришедшем с его телефона, говорится, что Колыганов уже доставлен в РУВД Октябрьское.

Он только в воскресенье прибыл в столицу Белоруссии для освещения событий в стране, все время находился в своем номере в гостинице "Минск", на улицу не выходил.

Пока непонятно, он был задержан прямо в своем номере или все таки корреспондент вышел на улицу.

На этой неделе уже задерживались три корреспондента ТАСС, однако после проверки документов они были отпущены.

В воскресенье в Минске и в других городах Белоруссии проходит масштабная протестная акция "Марш мира и независимости". При этом в центре Минска начали отключать интернет.