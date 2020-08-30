Александр Лукашенко Минск, 30 августа 2020 года
ВСЕ ФОТО
 
 
 
Александр Лукашенко
Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь
 
 
 
Минск, 30 августа 2020 года
Фото: TUT.BY. Политика / youtube.com
 
 
 
Минск, 30 августа 2020 года
Фото: МБХ Медиа / twitter.com

Участники несанкционированного "Марша мира и независимости" начинают покидать площадь рядом с Дворцом Независимости в Минске, где находится резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко.Как пишет Tut.by, на асфальте у ограждения Дворца сложили игрушечные автозаки и вертолеты, тапки, шарики с надписями, плакаты, цветы, черный гроб с цветами и большого картонного таракана.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в городе начался дождь, некоторые протестующие решили покинуть площадь. При этом они призывают сторонников к ежедневным протестам и обещают вернуться под стены резиденции.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко находился во Дворце Независимости во время проходившей рядом акции протеста. Ранее в воскресенье СМИ распространили фотографию Лукашенко с автоматом на фоне Дворца независимости.

- В центре Минска начались массовые задержания протестующих

"Стали известны подробности снимка, который сейчас разлетелся по всем ТГ-каналам. Фото было сделано около 16:00. В тот момент, когда блуждающая толпа была у Дворца независимости, там был и президент", - говорится в сообщении близкого к пресс-службе Лукашенко телеграм-канала "Пул первого".

В Минске к протестующим у резиденции Лукашенко вышел помощник президента Николай Латышенок. Он заявил, что власти "делают новую конституцию".Беседа в целом носит мирный характер. Помощник президента упрекнул собравшихся в противоправных действиях во время акций протеста. Те в свою очередь отвечали, что не провоцировали беспорядки, которые произошли в первые дни после выборов. Как отмечают собравшиеся, среди манифестантов были провокаторы, которые и строили баррикады, и именно с ними и нужно было разбираться властям, а не избивать невинных людей.

Покидая площадь, люди направляются обратно к стеле "Минск город-герой". Однако перед оцеплением вокруг Дворца Независимости все еще остается много людей.

Корреспондент агентства сообщает, что кордон милиции по проспекту Победителей снят, военная техника отведена от дворца. Протестующих около него почти не осталось.

В воскресенье в Минске проходит многотысячный несанкционированный марш оппозиции с требованием отставки Лукашенко. Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова сообщила, что за участие в несогласованной акции в Минске по состоянию на 16:00 воскресенья задержаны 125 человек, а по состоянию на 18:00 - 140 человек.