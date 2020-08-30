Участники несанкционированного "Марша мира и независимости" начинают покидать площадь рядом с Дворцом Независимости в Минске, где находится резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко.Как пишет Tut.by, на асфальте у ограждения Дворца сложили игрушечные автозаки и вертолеты, тапки, шарики с надписями, плакаты, цветы, черный гроб с цветами и большого картонного таракана.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в городе начался дождь, некоторые протестующие решили покинуть площадь. При этом они призывают сторонников к ежедневным протестам и обещают вернуться под стены резиденции.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко находился во Дворце Независимости во время проходившей рядом акции протеста. Ранее в воскресенье СМИ распространили фотографию Лукашенко с автоматом на фоне Дворца независимости.

- В центре Минска начались массовые задержания протестующих



Лукашенко засняли у резиденции с автоматом в рукахhttps://t.co/qGVYj5r2lR pic.twitter.com/IGBh2osI75— РИА Новости (@rianru) August 30, 2020

"Стали известны подробности снимка, который сейчас разлетелся по всем ТГ-каналам. Фото было сделано около 16:00. В тот момент, когда блуждающая толпа была у Дворца независимости, там был и президент", - говорится в сообщении близкого к пресс-службе Лукашенко телеграм-канала "Пул первого".

В Минске к протестующим у резиденции Лукашенко вышел помощник президента Николай Латышенок. Он заявил, что власти "делают новую конституцию".Беседа в целом носит мирный характер. Помощник президента упрекнул собравшихся в противоправных действиях во время акций протеста. Те в свою очередь отвечали, что не провоцировали беспорядки, которые произошли в первые дни после выборов. Как отмечают собравшиеся, среди манифестантов были провокаторы, которые и строили баррикады, и именно с ними и нужно было разбираться властям, а не избивать невинных людей.

Покидая площадь, люди направляются обратно к стеле "Минск город-герой". Однако перед оцеплением вокруг Дворца Независимости все еще остается много людей.

Корреспондент агентства сообщает, что кордон милиции по проспекту Победителей снят, военная техника отведена от дворца. Протестующих около него почти не осталось.

В воскресенье в Минске проходит многотысячный несанкционированный марш оппозиции с требованием отставки Лукашенко. Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова сообщила, что за участие в несогласованной акции в Минске по состоянию на 16:00 воскресенья задержаны 125 человек, а по состоянию на 18:00 - 140 человек.