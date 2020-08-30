ВСЕ ФОТО Ёсихидэ Суга

Фото: 内閣官房内閣広報室 / commons.wikimedia.org Фумио Кисида

Фото: 外務省 / commons.wikimedia.org В пятницу премьер-министр Японии объявил, что из-за проблем со здоровьем он принял решение оставить занимаемый пост. Он отметил, что продолжит исполнять обязанности премьера, пока ему не выберут преемника

Фото: kantei.go.jp

В пятницу премьер-министр Японии объявил, что из-за проблем со здоровьем он принял решение оставить занимаемый пост. Он отметил, что продолжит исполнять обязанности премьера, пока ему не выберут преемника. Абэ также подчеркнул, что сожалеет о том, что не успел выполнить некоторые ключевые задачи своего правительства, включая заключение мирного договора с Россией.

Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга решил побороться за пост премьер-министра после того, как действующий глава японского правительства объявил о намерении уйти в отставку, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Суга, считающийся ближайшим помощником Абэ, примет участие в выборах главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

Kyodo отмечает, что ряд высокопоставленных членов ЛДП хвалят его навыки кризисного управления и заявляют, что важно поддерживать преемственность политики для борьбы с коронавирусом.

Кроме того, о намерении побороться за пост премьер-министра Японии заявили бывший министр иностранных дел Фумио Кисида и бывший министр обороны Сигэру Исиба.

Выборы нового председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП), по данным Кyodo, скорее всего пройдут 15 сентября.