В Минске очевидцы сообщают, что в районе площади Независимости в воскресенье стянуты несколько колонн спецтехники, автозаков. Сама площадь обнесена металлическим ограждением. Днем на площади запланирована масштабная протестная акция белорусской оппозиции, передает "Интерфакс".

Около площади тем временем Независимости проходит небольшая акция. Как передает "Радио Свобода", девушки в национальных костюмах под белорусские песни "выкатили гарбузы" (белорусский народный обычай - нежеланного жениха угощают тыквой, по-белорусски - "гарбузом").

Около стелы "Минск - город-герой" разместились несколько военных подразделений. Вся прилегающая к зданию правительства улица Советская заставлена грузовыми машинами для перевозки личного состава, автозаками, водометами и другой специальной техникой для разгона демонстрантов, передает ТАСС.

На улице также стоят несколько машин скорой медицинской помощи. Для перевозки личного состава задействованы автобусы МАЗ, которые в обычные дни работают на маршрутах общественного транспорта. С базы ОМОН в минском районе Уручье движутся дополнительные колонны спецтехники.

В парке Победы, где неделю назад в ходе акций протеста дислоцировались военнослужащие вооруженных сил, в настоящий момент военных не наблюдается. При этом въезд на парковки в этих местах закрыт.Начало демонстраций запланировано на 14:00 по местному времени (совпадает с московским).

Накануне в Минске состоялся Женский марш солидарности. Тысячи женщин в составе гигантской колонны с флагами петляли по городу на протяжении нескольких часов. Создавалось ощущение, что они таким образом выматывают силовиков, которые были вынуждены постоянно передислоцироваться и перекрывать движение в разных частях Минска.

Активистки требовали отставки президента Лукашенко, свободы для политзаключенных, правосудия для тех, кто избивал протестующих. Во время марша женщины несколько раз прорывали оцепление омоновцев, однако разгона и массовых задержаний не было.

29 августа в Белоруссии задержали 29 человек за участие в несанкционированных акциях . Всего зафиксировано 35 нарушений законодательства о массовых мероприятиях, утверждает пресс-служба МВД.В Белоруссии акции протеста против итогов президентских выборов, на которых победителем был объявлен действующий глава государства, продолжаются не первую неделю.

Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Протестующие требуют проведения повторных выборов.